Jisoo (BlackPink) cắt đứt quan hệ với anh trai

Theo nhà báo Lee Jin Ho, Jisoo đã rất buồn và sốc khi biết chuyện đời tư của anh trai cô. Nữ ca sĩ thậm chí tìm mọi cách để cắt đứt mối quan hệ.

Chiều 23/4, tờ Sports Chosun đưa tin nhà báo giải trí kiêm YouTuber Lee Jin Ho tiết lộ Jisoo và gia đình cô đã cắt đứt liên lạc với anh trai sau loạt bê bối nổ ra gần đây.

Theo Lee Jin Ho, anh trai chỉ tạm hỗ trợ đồng thời đóng vai trò người đại diện cho Jisoo từ cuối 2024 đến giữa 2025. Do đó, bộ phim Boyfriend On Demand của Jisoo ra mắt giai đoạn đó có ghi tên anh trai cô ở phần credit. Tuy nhiên, sau đó, người anh trai không còn làm việc cho nữ ca sĩ nữa mà chỉ thỉnh thoảng hỗ trợ với tư cách người thân.

Jisoo được cho là đã cắt đứt liên lạc với anh trai. Ảnh: Sports Chosun.

“Sau khi bê bối nổ ra, anh ta không chỉ mất đi sự tin tưởng từ Jisoo mà còn của cả gia đình. Anh ta đã hoàn toàn bị loại trừ khỏi mọi công việc liên quan đến Jisoo”, Lee Jin Ho tiết lộ.

Lee Jin Ho nói thêm: “Nếu anh ấy làm việc với Jisoo qua tư cách người đại diện công ty, thì phải được trả lương hoặc chuyển nhượng cổ phần. Nhưng giữa họ không có bất kỳ ghi chép nào như vậy. Tên anh ấy không xuất hiện trong các tài liệu đăng ký doanh nghiệp với tư cách kiểm toán viên hoặc giám đốc nội bộ. Có vẻ Jisoo không muốn điều đó xảy ra vì cô ấy đã đăng ký mọi thứ dưới tên mình”.

Cũng theo Lee Jin Ho, phần credit trong phim được đưa ra dựa trên các tư liệu thu được trong quá trình quay phim (10/2024-5/2025) và giữ nguyên như vậy suốt thời gian qua. Đến 6/3, khi xem lại credit, Jisoo rất buồn và sốc. Cô đã phản đối mạnh mẽ, dẫn đến việc tên của anh ta bị xóa khỏi phần credit cuối phim.

"Việc chỉnh sửa này tốn khoản tiền đáng kể, hơn 10 triệu won (khoảng 6.750 USD ). Nhưng Jisoo vẫn yêu cầu xóa tên anh ta và thậm chí tự trả chi phí. Điều này chứng tỏ cô ấy đã cắt đứt quan hệ với anh ta trước khi vụ quấy rối tình dục bị phanh phui”, YouTuber này cho biết.

Ông Kim - anh trai của Jisoo - bị bắt vào 15/4 với cáo buộc cưỡng hiếp một nữ BJ sau khi đưa cô về nhà. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Quận Trung tâm Seoul đã bác bỏ yêu cầu cấp lệnh bắt giữ từ cảnh sát, với lý do thiếu bằng chứng. Thêm vào đó, một người phụ nữ tự nhận là vợ Kim tố cáo anh bạo lực gia đình.

Đáp lại, công ty quản lý BLISSOO Entertainment của Jisoo khẳng định vụ việc không liên quan gì đến nữ nghệ sĩ.

Phía Jisoo khẳng định cả nghệ sĩ và công ty không cung cấp bất kỳ hỗ trợ tài chính hay pháp lý nào cho cá nhân đang bị nhắc đến. Đồng thời, họ cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý nếu thông tin sai lệch tiếp tục lan truyền hoặc hình ảnh của nữ ca sĩ bị sử dụng sai mục đích.