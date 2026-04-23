Lý Băng Băng, Song Hye Kyo gây xôn xao

Song Hye Kyo và Lý Băng Băng cùng tham gia sự kiện thời trang ở Paris. Nhan sắc 2 ngôi sao trong tấm ảnh chụp chung được khen ngợi.

Ngày 23/4, tờ Maekyung đưa tin Song Hye Kyo dự sự kiện thời trang ở Paris (Pháp). Nữ diễn viên mặc chiếc đầm hồng, chất liệu ren, có thiết kế lệch vai. Ngôi sao Hàn Quốc chụp ảnh cùng một số khách mời khác như Lý Băng Băng, siêu mẫu Nga Natalia Vodianova. Trong hình ảnh chụp chung với Song Hye Kyo, Lý Băng Băng mặc chiếc váy đen, dáng trễ vai gợi cảm.

Hình ảnh của 2 ngôi sao lập tức thu hút sự chú ý. Họ nhận nhiều lời khen ngợi. Trong khi Lý Băng Băng có đường nét sắc sảo, mạnh mẽ thì Song Hye Kyo được nhận xét ngọt ngào, thanh lịch.

Hình ảnh chụp chung của Song Hye Kyo và Lý Băng Băng gây chú ý. Ảnh: @Kyo1122.

Vừa qua, Song Hye Kyo trở thành tâm điểm bàn tán. Lý do là khi đăng trên mạng xã hội loạt ảnh chụp tại Paris, cô được nhận xét khác lạ. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên xuất hiện phong cách đơn giản gồm áo cardigan đỏ phối cùng váy trắng. Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý lại nằm ở vóc dáng ngày càng mảnh mai của nữ diễn viên. Gương mặt nhỏ và thân hình thon gọn của cô trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

Ở phần bình luận, người hâm mộ thể hiện nhiều quan điểm trái chiều. Một bộ phận khen ngợi nhan sắc và khí chất của Song Hye Kyo, trong khi số khác bày tỏ sự lo lắng khi cho rằng cô gầy hơn đáng kể so với trước đây.

Bên cạnh những bàn luận về ngoại hình, nữ diễn viên hiện chuẩn bị tái xuất với dự án mới Slowly, Intensely trên Netflix. Tác phẩm lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc giai đoạn từ thập niên 1960 đến 1980, xoay quanh hành trình theo đuổi thành công của các nhân vật. Đây được kỳ vọng là màn trở lại đáng chú ý của Song Hye Kyo sau thời gian vắng bóng.

Trong khi đó, Lý Băng Băng gần đây gây tranh cãi vì cách phản hồi phóng viên trong sự kiện. Tờ Sina đưa tin tại một sự kiện quảng bá thương hiệu cách đây không lâu, nữ diễn viên nhận được từ phóng viên một câu hỏi thông thường về lịch trình làm việc. Cụ thể, người này hỏi: "Cô có kế hoạch tham gia dự án phim truyền hình nào sắp tới không?".

Theo Sina, nữ diễn viên đưa ra câu trả lời: "Anh có không. Nếu anh có thì tôi cũng có". Câu trả lời của Lý Băng Băng lập tức dấy lên tranh cãi. Truyền thông Trung Quốc cho biết câu trả lời của ngôi sao họ Lý khiến bầu không khí của sự kiện trở nên gượng gạo, khó xử. Nhiều khán giả cho rằng cách phản hồi của nữ diễn chưa khéo léo.