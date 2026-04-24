Đến lúc ca sĩ Việt trung thực

Trước động thái quyết liệt từ các cơ quan quản lý rằng hát nhép là thiếu trung thực, nhiều ca sĩ Việt cho biết sẽ nỗ lực tập luyện, nghiêm túc tuân thủ.

Tại tọa đàm Văn hóa trong kỷ nguyên số - Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia vừa diễn ra tại TP.HCM, ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh văn hóa không chỉ là nền tảng cho sự phát triển bền vững mà còn là lĩnh vực cần được bảo vệ trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Theo ông, quá trình số hóa mang lại nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức trong việc gìn giữ hệ giá trị và chuẩn mực xã hội. Từ đó, ông đề cập yêu cầu xây dựng “thế trận an ninh văn hóa” nhằm bảo vệ bản sắc và củng cố niềm tin công chúng.

Nghệ sĩ nỗ lực rèn luyện, ủng hộ quy định cấm hát nhép

Trong phần chia sẻ, ông Trần Thanh Lâm đặc biệt nhắc đến hiện tượng “hát nhép” như một biểu hiện của sự thiếu trung thực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Theo ông, bản chất của việc này là “nói một đằng, làm một nẻo” - khi nghệ sĩ quảng bá hát live nhưng thực tế lại sử dụng bản thu sẵn hoặc hát đè. Quan điểm này đặt ra vấn đề về đạo đức nghề nghiệp cũng như trách nhiệm của người làm nghệ thuật trước khán giả.

Nhận định trên cũng phần nào phản ánh yêu cầu siết chặt kỷ cương trong lĩnh vực biểu diễn, nhất là khi các sản phẩm văn hóa ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số, nơi mọi hành vi thiếu minh bạch đều dễ dàng bị phát hiện và gây tác động ngược tới niềm tin của công chúng.

Trước đó, trong họp báo thường kỳ quý I của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - cũng cho biết đã gửi Công văn số 745 tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh nhằm chấn chỉnh tình trạng hát nhép.

Ca sĩ Tùng Dương khẳng định anh luôn cố gắng hát live. Ảnh: FBNV.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ca sĩ Tùng Dương cho biết anh ủng hộ quyết định của cơ quan quản lý. Với tư cách một nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động, Tùng Dương tâm sự anh luôn nỗ lực hát live, trừ trường hợp bất khả kháng là sức khỏe không cho phép hoặc tính chất đặc thù của chương trình.

“Đôi khi sức khỏe kém, giọng hát khàn đặc, chúng tôi có thể làm ảnh hưởng tới cả ê-kíp của chương trình. Trường hợp đó, ca sĩ khó tránh được việc hát nhép, hát đè nên cũng mong có được sự cảm thông. Tuy nhiên, khi cơ quan quản lý ban hành quy định nào đó, chúng tôi luôn chấp hành. Chúng tôi cố gắng nỗ lực rèn luyện nhiều hơn về sức khỏe, giọng hát để thực hiện nghiêm túc quy định đề ra”, Tùng Dương bày tỏ.

Theo Tùng Dương, trước mỗi sự kiện, đặc biệt concert lớn, anh đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt. Riêng về giọng hát, nam ca sĩ luyện thanh kỹ lưỡng để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi lên sân khấu.

Ca sĩ Yanbi cũng ủng hộ quyết định cấm lạm dụng hát nhép của các cơ quan quản lý. Anh nói: “Tôi cũng không đồng tình với tình trạng lạm dụng hát nhép. Tuy nhiên, vẫn có những chương trình thiên về tính trình diễn nhiều hơn thay vì tập trung hoàn toàn vào giọng hát. Âm nhạc hiện giờ ngoài hát hay mà còn đòi hỏi vũ đạo, trình diễn nên tôi cũng mong khán giả có sự cảm thông nếu nghệ sĩ sử dụng hát đè”.

Yanbi cho biết với tính chất âm nhạc anh theo đuổi là R&B, Hip hop, nam ca sĩ có sử dụng backtrack (hát đè) để âm thanh dày hơn. Tuy nhiên, anh khẳng định không lạm dụng và chỉ sử dụng ở tỷ lệ backtrack nhỏ. Thay vào đó, Yanbi cho biết anh nỗ lực tập gym để nâng cao thể lực, đồng thời học luyện thanh và tuân thủ một số quy tắc như không sử dụng chất kích thích, thuốc lá để bảo vệ chất giọng.

"Đã là ca sĩ thì phải trau dồi giọng hát"

Trao đổi thêm về vấn đề hát nhép, nhạc sĩ Anh Tú bày tỏ với một ca sĩ, điều cốt lõi và quan trọng nhất vẫn phải là trau dồi giọng hát.

“Vấn đề này đáng lẽ phải trao đổi cách đây hơn 20 năm. Bởi, đây là vấn đề đã song hành cùng sự phát triển của âm nhạc Việt. Nhưng cũng còn tùy tính chất chương trình, đặc biệt các chương trình truyền hình, nghệ sĩ bắt buộc hát nhép để đảm bảo yếu tố quay hình, âm thanh. Với các concert ngoài trời, giọng hát không đủ tải được không gian quá rộng lớn. Khi đứng trên sân khấu lớn, giọng của các nghệ sĩ bị vọng lại, dễ lệch nhịp nên việc sử dụng in-ear và hát đè là khó tránh. Tuy nhiên, cơ bản là mỗi nghệ sĩ cần có trách nhiệm tập luyện. Đã là ca sĩ thì việc đầu tiên phải là trau dồi giọng hát. Đó là tư cách làm nghề”, nhạc sĩ nói.

Về vấn đề xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa và sánh vai với thế giới, Tùng Dương cho rằng sẽ còn rất nhiều thử thách.

Tùng Dương cho rằng nhạc Việt chưa có đầy đủ điều kiện về con người, nhân sự, cơ sở vật chất, cách thức tổ chức để song hành với thị trường thế giới ngay lúc này nhưng chúng ta đã có những tín hiệu tích cực. Theo ca sĩ, nhạc Việt có nhiều tiềm năng, tiềm lực và hướng đi riêng. Chúng ta có thể thấy trong vài năm trở lại đây, thị trường âm nhạc Việt đã và đang phát triển.

Hình ảnh các ca sĩ trong concert Anh trai "say hi". Ảnh: NSX.

Anh nói: "Các ngôi sao thế giới đã tìm tới Việt Nam. Ngược lại, để chúng ta ra thế giới vẫn cần rất nhiều nỗ lực. Nhạc Việt đã có những giải thưởng quốc tế nhưng để xâm nhập thị trường nước ngoài, chúng ta chưa làm được điều đó. Tuy nhiên, chúng ta có những đại diện đặc biệt. Người tài chúng ta không thiếu. Quan trọng là chúng ta vận hành thế nào và bắt tay, giao thương với các cường quốc ra sao. Như vậy, sự phát triển sẽ đồng đều và ngày một tiệm cận với thế giới. Là một nghệ sĩ, tôi tin chúng ta sẽ sớm chinh phục được nhiều hơn".

Với cá nhân Tùng Dương, sau lần anh nhận giải thưởng ở Nhật Bản, ca sĩ nhận thấy Việt Nam không hề thua kém về độ hoành tráng, đầu tư, đặc biệt thời gian qua, Vpop có nhiều concert diễn ra với những thiết bị tối tân.

“Ê-kíp của tôi đã sử dụng các thiết bị như Hologram, 3D, Visual Art… Những công nghệ đó khá tiệm cận với thế giới. Với tư cách một nghệ sĩ, tôi cứ nỗ lực hết mình theo cách riêng để chuyên nghiệp hóa nhất có thể, đồng thời tránh mắc những lỗi không đáng", Tùng Dương chia sẻ.