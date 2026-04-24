Taec Yeon (2PM) tổ chức lễ cưới

Taec Yeon tổ chức lễ cưới riêng tư vào 24/4. Các thành viên 2PM tới chúc mừng vợ chồng nam ca sĩ.

Theo bài viết của My Daily, Ok Taec Yeon - thành viên nhóm 2PM - tổ chức lễ cưới tại khu Yeongbin-gwan thuộc The Shilla Seoul (quận Jung-gu, Seoul). Hôn lễ có sự tham gia của các thành viên 2PM gồm Chan Sung, Jun. K, Nichkhun, Jang Woo Young và Lee Jun Ho. Đặc biệt Chan Sung - người có nhiều kinh nghiệm trong hôn nhân - đảm nhận vai trò MC tại lễ cưới. Ngoài ra, các thành viên 2PM cũng hát ca khúc chúc mừng.

Đám cưới của Ok Taec Yeon được tổ chức riêng tư, chỉ có sự tham gia của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết nhất. Vì vợ của Taec Yeon không hoạt động trong ngành giải trí nên anh muốn dành sự tôn trọng đối với nửa kia.

Hình ảnh trong lễ cưới của Taec Yeon. Ảnh: Weibo.

Bà xã Ok Taec Yeon kém anh 4 tuổi. Hai người công khai mối quan hệ với bạn gái vào tháng 6/2020. Cả hai kết hôn sau 10 năm yêu nhau.

Tháng 2/2025, tin đồn thành viên nhóm 2PM kết hôn lan truyền. Thời điểm đó, hình ảnh Taec Yeon cầu hôn bạn gái ở tháp Eiffel, Paris lan truyền trên mạng. Có thông tin, nam ca sĩ kiêm diễn viên tặng bạn gái chiếc nhẫn kim cương của thương hiệu cao cấp. Tuy nhiên, thời điểm đó Taec Yeon phủ nhận.

Tới tháng 11/2025, Ok Taec Yeon đích thân thông báo về việc tổ chức đám cưới thông qua một bức thư viết tay. Anh bày tỏ: "Tôi hứa dành cả cuộc đời mình cho người đã hiểu và tin tưởng tôi từ lâu".

Nam ca sĩ tiếp tục: "Tôi chân thành cảm ơn người vợ tương lai. Anh yêu em, Jihye". Cùng thời điểm đó, anh thu hút sự chú ý khi giành giải Xuất sắc ở hạng mục Phim truyền hình ngắn tập tại Giải thưởng Phim truyền hình KBS 2025.

Taec Yeon và 2PM dự kiến tổ chức các buổi hòa nhạc tại Tokyo Dome ở Nhật Bản vào 9-10/5 để kỷ niệm 15 năm ra mắt.