Lý Nhược Đồng khoe cơ bụng săn chắc ở tuổi 60

Lý Nhược Đồng chăm chỉ tập gym và áp dụng chế độ ăn khoa học nên nữ diễn viên có vóc dáng đẹp, ngoại hình trẻ trung ở tuổi 60.

QQ đưa tin Lý Nhược Đồng vừa tham gia một sự kiện ở Tô Châu, Trung Quốc. Nữ diễn viên mặc chiếc áo thể thao màu hồng trẻ trung, khoe vòng eo thon gọn và cơ bụng săn chắc. Loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của nữ diễn viên lập tức thu hút sự chú ý và nhiều lời khen ngợi.

Theo QQ, qua loạt ảnh và video ở sự kiện, nữ diễn viên lộ diện với gương mặt trẻ trung, làn da săn chắc, mịn màng không có dấu hiệu lão hóa. Nhiều khán giả thừa nhận nữ diễn viên trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Ít ngày trước, Lý Nhược Đồng đăng video luyện tập lên trang cá nhân kèm chú thích: "Ai nói người 60 tuổi không thể gập bụng. 60 tuổi là tuổi để mạo hiểm". Trong video, nữ diễn viên treo ngược người lên thiết bị tập gym và thực hiện động tác gập bụng một cách dễ dàng.

Lý Nhược Đồng nhiều lần bày tỏ cô không muốn bị ràng buộc bởi những định kiến ​​về tuổi tác. Cô luôn khẳng định tuổi tác không nên là lý do để giới hạn những lựa chọn trong cuộc sống. Cô quan niệm tuổi tác do chính mình định nghĩa. Nữ diễn viên luôn có tư duy trẻ trung và quyết đoán.

Thời gian qua, Lý Nhược Đồng nhiều lần nhận lời khen về nhan sắc trẻ trung dù đã bước sang tuổi trung niên. Để duy trì ngoại hình và thể trạng ổn định, nữ diễn viên tập luyện đều đặn trong nhiều năm, đồng thời xây dựng lối sống kỷ luật, cân bằng giữa ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi.

Cô từng chia sẻ thực đơn hàng ngày khá khoa học. Buổi sáng, Lý Nhược Đồng bắt đầu với một quả trứng luộc, nửa bắp ngô và khoảng 100 ml sữa chua không đường, sau đó bổ sung thêm 25 g các loại hạt cho bữa phụ. Bữa trưa gồm tôm chiên ớt xanh, ngô, gạo lứt và bắp cải luộc. Buổi xế, cô ăn khoảng 200 g quả sung. Đến bữa tối, thực đơn được tiết chế với thịt bò băm xào cà chua, cơm thập cẩm và rau diếp luộc. Theo nữ diễn viên, chế độ ăn điều độ kết hợp tập luyện là yếu tố then chốt giúp giữ gìn vóc dáng và sức khỏe.

Tuy nhiên, hồi tháng 4, cô vướng tranh cãi khi tham gia quảng cáo một sản phẩm không đúng thông tin. Sau khi CCTV phanh phui việc thương hiệu này gắn mác hàng nhập khẩu từ Australia nhưng thực chất được sản xuất trong nước, nhiều nền tảng đã gỡ bỏ sản phẩm liên quan.

Trước làn sóng chỉ trích, ngày 1/4, Lý Nhược Đồng đăng tải lời xin lỗi trên Weibo, thừa nhận thiếu sót trong khâu kiểm chứng nguồn gốc sản phẩm. Nữ diễn viên cho biết cô không kiểm tra đầy đủ trước khi quảng bá, đồng thời cam kết hoàn tiền cho những khách hàng đã mua sản phẩm thông qua kênh của cô.