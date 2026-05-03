Quỳnh Lý và bạn gái tình tứ

Trong dịp nghỉ lễ đầu tiên kể từ khi công khai chuyện tình cảm, Tú Hảo và Quỳnh Lý du lịch Hội An. Cặp đôi mặc đồ đồng điệu với trang phục màu nâu. Trong đó, Tú Hảo diện bộ đồ xuyên thấu gợi cảm. Cả 2 công khai tình cảm cách đây không lâu. Chiều 22/4, trên trang cá nhân, Tú Hảo đăng tải hình ảnh thân mật bên Quỳnh Lý và viết "Nữ hay cọc, gặp nam hay ghẹo". Cặp sao nhận nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và khán giả.
Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ khác tận hưởng kỳ nghỉ ở biển. Nam diễn viên Ma Ran Đô chèo SUP và cho biết cân nặng hiện tại của anh là 87 kg. Ma Ran Đô thời gian qua được biết tới với nhiều dự án phim như Truy tìm long diên hương, Tiệm ăn của quỷ, Nụ hôn bạc tỷ…
Erik chọn biển Long Hải làm nơi nghỉ ngơi trong dịp nghỉ lễ này. Đi cùng nam ca sĩ còn có đồng nghiệp thân thiết Hùng Huỳnh. Hai người cùng tham gia Anh trai “say hi” mùa 1 và duy trì mối quan hệ thân thiết kể từ đó.
HIEUTHUHAI du lịch Nha Trang và cho biết sẽ chụp ảnh chung nếu người hâm mộ nào có duyên bắt gặp anh tại đây. Nam rapper này vừa trở lại với dự án âm nhạc mới mang tên Người im lặng gặp người hay nói và album Mắt nhắm mắt mở nhưng gây tranh luận vì giọng hát nhiều hạn chế.
Vợ chồng Lê Phương đưa các con về quê nhà Vĩnh Long để nghỉ lễ bên gia đình. Nữ diễn viên thời gian qua được chú ý với hai phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc và Vì mẹ anh phán chia tay. Nhân vật Thanh Mai của cô gây bàn tán khắp mạng xã hội.
Phí Ngọc Hưng đưa con gái Bona đi dã ngoại cùng các bạn trong lớp học của cô bé. Anh hài hước chia sẻ về chuyến đi: “Kết thúc chuyến đi dã ngoại cùng lớp của con, kết quả cháy nắng cả gia đình”. Phí Ngọc Hưng với Á hậu Trương Mỹ Nhân kết hôn năm 2023 và hiện có 2 con.
