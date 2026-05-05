Sơn Tùng M-TP gây xôn xao

Bài viết trên trang cá nhân của Sơn Tùng đột ngột biến mất. Nam ca sĩ được cho là chuẩn bị trở lại với dự án mới.

Động thái mới nhất của Sơn Tùng M-TP đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Cụ thể, toàn bộ bài viết trên trang Instagram cá nhân của Sơn Tùng đã đột ngột biến mất.

Khi truy cập vào trang cá nhân với hơn 8,3 triệu theo dõi của Sơn Tùng, dòng thông báo: “Chưa có bài viết” xuất hiện. Ảnh đại diện của trang cá nhân này cũng trắng trơn. Trong khi đó, các tài khoản khác của nam ca sĩ trên TikTok hay Facebook vẫn hoạt động bình thường.

Hành động của anh khiến cộng đồng mạng bàn tán. Không ít ý kiến cho rằng nó báo hiệu việc nam ca sĩ sắp trở lại với sản phẩm âm nhạc mới. Đặc biệt, cùng thời điểm, nhà sản xuất K-ICM nhắc tới tài khoản của Sơn Tùng và viết: “Mới hóng được tin nội bộ”. Nhiều khán giả đồn đoán Sơn Tùng sẽ hợp tác K-ICM trong dự án sắp tới.

Nếu thực sự giọng ca sinh năm 1994 sắp phát hành MV mới thì đây là dự án đầu tiên của anh sau gần 2 năm vắng bóng. MV mới nhất của anh là Đừng làm trái tim anh đau được phát hành vào 6/2024 và đạt 172 triệu lượt xem tính tới hiện tại.

Trong suốt những năm qua, Sơn Tùng xuất hiện không quá nhiều. Anh phát hành ít sản phẩm nhưng đều được đầu tư về hình ảnh. Nam ca sĩ cũng chỉ tham gia biểu diễn ở những sự kiện âm nhạc lớn. Tuy nhiên, giọng ca 32 tuổi vẫn giữ được vị thế là ngôi sao hàng đầu của thị trường nhạc Việt.

Cuối 2025, đoạn nhạc trong bài Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP bất ngờ nổi tiếng trên Douyin (ứng dụng TikTok ở Trung Quốc). Sound nhạc này ghép một phần lời tiếng Hàn và câu hát đầu tiên trong bài Chạy ngay đi của Sơn Tùng: “Từng phút cứ mãi trôi xa phai nhòa dần ký ức giữa đôi ta”. Có hàng trăm nghìn video trên Douyin đã sử dụng đoạn nhạc này, bao gồm nhiều ngôi sao Trung Quốc như Dương Siêu Việt, Vương Hạc Đệ, Chu Dực Nhiên, Tất Văn Quân…