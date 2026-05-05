Chi Pu gây xôn xao

Bài viết mới của Chi Pu đang gây bàn tán khắp cộng đồng mạng. Nhiều tài khoản thậm chí nhắc tên Trang Pháp vào vụ việc.

Bài đăng mới đây của Chi Pu trên trang cá nhân bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: “Nếu gọi đó là may mắn, mình cũng rất trân trọng. Nhưng mình tin rằng may mắn thường đến với những người đã đi qua đủ thử thách để xứng đáng với nó”.

Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến bất ngờ "réo" tên Trang Pháp dù thực tế Chi Pu không nhắc đích danh bất cứ ai.

Việc cái Trang Pháp bị gọi tên trong bài đăng của Chi Pu xuất phát từ bối cảnh cả hai đều tham gia chương trình Đạp gió (Sisters Who Make Waves) diễn ra tại Trung Quốc. Chi Pu là nghệ sĩ Việt đầu tiên góp mặt trong chương trình này và đạt thành tích nổi bật, thậm chí lọt đội hình thành đoàn. Trong khi đó, Trang Pháp hiện là thí sinh của mùa mới.

Chính vì vậy, thời gian qua, cộng đồng mạng liên tục đặt hai cái tên này lên bàn cân, từ năng lực chuyên môn đến mức độ tạo tiếng vang.

Chi Pu có may mắn?

Trong những so sánh đó, không ít ý kiến cho rằng thành công của Chi Pu đến từ ngoại hình hoặc may mắn. Đây được xem là một trong những lý do khiến nữ ca sĩ đăng tải chia sẻ nói trên. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng cô chỉ đơn thuần nhìn lại hành trình đã qua của bản thân và đáp lại những lời chê bai kéo dài nhiều năm.

Tạm gác lại những so sánh về tài năng, không thể phủ nhận nếu chỉ xét về thành tích trong Đạp gió, chưa thí sinh Việt nào vượt được nữ ca sĩ, ít nhất là tính tới hiện tại.

Trở lại Đạp gió 2023, thứ hạng của Chi Pu qua các vòng lần lượt là 8, 7, 4, 9 và 4. Đáng chú ý, tại công diễn 5, Chi Pu vươn lên vị trí số 1, vượt qua nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của giới giải trí Trung Quốc như Ella Chen, Amber Liu, Tạ Na, A-Lin hay Thái Thiếu Phân…

Chi Pu giành thứ hạng cao trong xuyên suốt chương trình Đạp gió 2023. Ảnh: FBNV.

Đến chung kết, Chi Pu xếp hạng 6 và chính thức góp mặt trong nhóm thành đoàn. Trong suốt hành trình, cô chưa từng rơi khỏi top 10. Thành công của Chi Pu thực sự gây ấn tượng với cả khán giả Việt Nam lẫn công chúng, truyền thông Trung Quốc thời điểm đó. Đặc biệt, trong một cuộc đấu có rất nhiều ngôi sao Hoa ngữ, việc Chi Pu thành công trụ hạng trong top 10 xuyên suốt hành trình của cuộc thi là kết quả đáng ghi nhận.

Dù không được đánh giá cao về giọng hát, Chi Pu lại có lợi thế lớn về ngoại hình, vũ đạo và khả năng trình diễn. Gương mặt sáng, phong cách đa dạng cùng thần thái sân khấu tự tin, lôi cuốn, có thể biến hóa với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau giúp cô tạo dấu ấn. Nữ ca sĩ liên tục mang đến các tiết mục gây bất ngờ như lột váy, đu dây, nhào lộn hay múa cột…

Kỹ năng trình diễn của giọng ca Anh ơi ở lại khiến ngay cả các ca sĩ nhiều kinh nghiệm như Amber, Ella Chen… cũng bất ngờ, khen ngợi. Bên cạnh đó, sự đầu tư về trang phục cũng góp phần giúp cô nổi bật cả trên sân khấu lẫn hậu trường.

Truyền thông Trung Quốc từng nhận định Chi Pu là gương mặt mới mẻ, giúp khán giả nước này tò mò và chú ý hơn đến nghệ sĩ Việt.

Sau chương trình, cô liên tục xuất hiện trong nhiều show Trung Quốc như Hello Saturday, A Delicious Guess, các đại nhạc hội lớn và cả chương trình giao thừa của đài Hồ Nam. Cô còn ký hợp đồng với RYCE Entertainment, đơn vị quản lý Jackson Wang và Amber. Nữ ca sĩ cũng chính thức ra mắt MV Finding You có sự tham gia của nam diễn viên người Trung, Phàn Trị Hân.

Thời gian gần đây, hoạt động của Chi Pu tại Trung Quốc có phần giảm nhiệt khi cơn sốt Đạp gió 2023 đã lui dần. Cô cũng dần chuyển hướng về thị trường trong nước và tập trung hơn cho công ty riêng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận thành tích của nữ ca sĩ này tại cuộc thi vẫn là điều không dễ để vượt qua.

Cách 'đạp gió' khác nhau

Sau Chi Pu, Suni Hạ Linh và Trang Pháp lần lượt tham gia chương trình. Suni không vào được đội hình thành đoàn, nên không có cơ hội tham gia nhiều chương trình giải trí ở Trung Quốc.

Với Trang Pháp, hành trình hiện tại còn nhiều thử thách. Sau công diễn 1, cô xếp hạng 22/31 với 818 điểm, tụt 2 bậc so với vòng solo trước đó. Sang công diễn 2, cô tiếp tục giữ vị trí 22/29 ở bảng xếp hạng cá nhân dựa theo bình chọn từ khán giả trường quay.

Trang Pháp đang tham gia Đạp gió. Ảnh: FBNV.

Team của cô giành chiến thắng trong phần đấu nhóm của công diễn 2 nhưng thứ hạng cá nhân lại không cao. Kết quả này khiến người hâm mộ lo lắng. Nếu không thể tăng hạng, Trang Pháp có nguy cơ bị loại trước thềm chung kết. Cả Suni Hạ Linh và Trang Pháp có lợi thế về giọng hát. Họ cũng rất đầu tư cho các phần trình diễn trong chương trình này.

Và trong suốt những vòng vừa qua, Trang Pháp đã chứng tỏ tài năng của cô với giọng hát vững vàng, nội lực, hát được nhiều thứ tiếng, chơi nhiều nhạc cụ lại dám liều lĩnh thử sức với những vũ đạo khó, chẳng hạn múa cột. Thậm chí tờ Sina đánh giá tiết mục Nghệ thuật gia vĩ đại của nhóm Trang Pháp là tiết mục xuất sắc, kết hợp giữa múa cột và vẻ đẹp của Đông Nam Á.

Tuy nhiên, theo nhận định từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc, Đạp gió không đơn thuần là sân chơi ca hát hay vũ đạo, mà còn tôn vinh hành trình vượt giới hạn của phụ nữ.

Kết quả của người chiến thắng cũng phần nào phụ thuộc vào độ nhận diện và lượng fan cứng. Vì vậy, yếu tố câu chuyện cá nhân và sức hút tổng thể cũng ảnh hưởng lớn đến thứ hạng, không chỉ riêng tài năng biểu diễn. Do đó, nếu không có sẵn nền tảng danh tiếng, lượng fan từ trước khi tham gia chương trình hoặc nhanh chóng bứt phá, tạo tiếng vang lớn trong những vòng đầu tiên, các nghệ sĩ khó có thể vươn lên top đầu.

Hiện tại, top đầu nghệ sĩ được yêu thích ở Đạp gió là Vương Mông, Trương Nguyệt, Tiêu Tường, Tôn Di, Tăng Bái Từ, Lý Tiểu Nhiễm… Họ đều là những gương mặt có độ nhận diện cao tại thị trường giải trí Trung Quốc.