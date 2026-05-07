Trấn Thành xuất hiện trên poster bom tấn Hàn Quốc

Tên của Trấn Thành xuất hiện thứ 3, sau Park Bo Gum và Joo Won trong bom tấn Hàn Quốc "Kal: Thanh kiếm của Godumakhan". Phim dự kiến ra rạp năm 2027.

Ngày 7/5, tờ Chosun đưa tin ê-kíp sản xuất Kal: Thanh kiếm của Godumakhan tung ra poster chính thức. Tấm poster chụp cận cảnh gương mặt nhân vật Chilseong do Park Bo Gum đảm nhận. Chilseong được giới thiệu là một nhân vật bị mất trí nhớ về quá khứ sau sự sụp đổ của vương triều Cao Câu Ly. Anh trở thành nô lệ và tham gia giải đấu võ sĩ.

Tấm poster thu hút sự chú ý khi cho thấy tạo hình mới mẻ của Park Bo Gum. Ánh mắt lạnh lùng, biểu cảm gai góc của nam diễn viên nhận nhiều phản hồi tích cực. Tờ Chosun nhận định đây là tạo hình hung dữ chưa từng thấy của nam diễn viên này.

Trong tấm poster, tên của Trấn Thành xuất hiện ở vị trí thứ 3 sau Park Bo Gum và Joo Won. Chia sẻ tấm poster, Trấn Thành viết: “Xin cảm ơn đạo diễn Kim Han Min đã tin tưởng và mời Trấn Thành vào một vai trong tác phẩm lớn này của ông. Rất mong ngày tác phẩm này được công chiếu tại Hàn Quốc và các nước trên quốc tế, trong đó có Việt Nam”. Trong phim, Trấn Thành đảm nhận vai Seol Ingu - tổng quản của An Đông Đô hộ phủ thuộc nhà Đường.

Kal: Thanh kiếm của Godumakhan kể về câu chuyện một người đàn ông bị mất trí nhớ và trở thành nô lệ ngay sau khi đế chế Cao Câu Ly sụp đổ. Tại đây, anh tham gia đấu trường nô lệ để tranh giành thanh kiếm huyền thoại. Phim có sự tham gia của các diễn viên Park Bo Gum, Joo Won, Jung Jae Young, Lee Sun Bin và Kim Hyung Seo.

Phim do Kim Han Min đạo diễn. Ông đứng sau thành công của The Admiral: Roaring Currents (2014). Với hơn 17,6 triệu lượt khán giả ra rạp và doanh thu 140 triệu USD , đây là phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.