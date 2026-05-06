Cuộc sống của Phương Oanh hiện tại

Trong vài tháng trở lại đây, Phương Oanh hoạt động thường xuyên hơn trên mạng xã hội. Cô đăng hình ảnh, video cập nhật cuộc sống hiện tại bên các con.

Mới đây, Phương Oanh chia sẻ hình ảnh các con ở tuổi lên 2. Nữ diễn viên viết: “Khủng hoảng tuổi lên 2, ai rồi cũng phải trải qua thôi, cố lên các con”. Phương Oanh còn hài hước cho biết tiếng khóc của 2 bé “muốn thủng lỗ tai nhưng vẫn thấy buồn cười”. Ở phần bình luận, nhiều ý kiến bày tỏ đồng cảm với Phương Oanh khi chứng kiến các con thay đổi theo từng độ tuổi.

Những ngày qua, Phương Oanh thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên con, đưa các bé đi chơi, đi học. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng dành thời gian vào bếp nấu ăn. Vào Tết Hàn thực cách đây không lâu, Phương Oanh còn dạy các con làm bánh trôi, bánh chay ngũ sắc theo phong tục truyền thống.

Phương Oanh thường chia sẻ clip nấu ăn lên trang cá nhân.

Trước đó, nữ diễn viên có vài tháng im ắng, không sử dụng mạng xã hội sau biến cố. Fanpage của cô từ tháng 9/2025 đến tháng 3 mới có bài viết mới.

Sau Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh chưa trở lại với dự án phim mới mà dành phần lớn thời gian bên các con. Dự án được phát sóng cuối năm 2025, được chuyển thể từ bộ phim 30 chưa phải là hết của Trung Quốc. Diễn xuất của Phương Oanh khi đảm nhận vai chính của phim nhận được phản hồi tích cực. Vào vai người phụ nữ bị chồng phản bội, nữ diễn viên lấy được sự đồng cảm từ người xem. Phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau khoảng 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.