Lê Phương hạnh phúc bên chồng con

Lê Phương và Trung Kiên có khoảng 10 năm bên nhau. Họ ủng hộ đối phương trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Lê Phương cùng gia đình vừa tổ chức sinh nhật cho ông xã Trung Kiên. Bữa tiệc được tổ chức đơn giản, ấm cúng khi cả gia đình nữ diễn viên tận hưởng bữa ăn tối tại một nhà hàng ven sông. Sau đó, Lê Phương chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân kèm chú thích: “Chúc mừng sinh nhật ba Kiên”. Nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng tuổi mới tới nam ca sĩ.

Lê Phương cùng gia đình mừng sinh nhật ông xã Trung Kiên. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, nữ diễn viên được chú ý khi đảm nhận vai Thanh Mai trong bộ phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc. Phim đang đi đến hồi kết với tập cuối phát sóng vào 9/5 tới. Phim xoay quanh đề tài gia đình quen thuộc.

Trong phim, Thanh Mai cưu mang Trang (Ngân Hòa) và rồi người cô cứu giúp lại ngoại tình với chồng cô là Dũng (Lương Thế Thành). Nội dung phim không mới, thậm chí đi theo hướng đẩy bi kịch và mâu thuẫn lên cao khá quen thuộc trong các dự án cùng đề tài. Tuy nhiên, Bóng ma hạnh phúc vẫn thu hút sự chú ý.

Về đời tư, Lê Phương vừa kỷ niệm 10 năm bên nhau với ông xã Trung Kiên. Hai người quen nhau năm 2016 trong chuyến công tác đến Trường Sa, sau đó tổ chức đám cưới vào tháng 8/2017. Trung Kiên kém vợ 7 tuổi, từng theo học Nhạc viện TP.HCM và hiện công tác trong quân đội. Sau khi kết hôn, anh được nữ diễn viên nhiều lần nhắc đến như người luôn đồng hành, hỗ trợ cô trong sự nghiệp nghệ thuật.

Cặp đôi thường xuyên đăng tải hình ảnh chung và thể hiện sự ủng hộ dành cho công việc của đối phương. Khi Lê Phương giành giải tại lễ trao giải Ngôi sao xanh, Trung Kiên chia sẻ khoảnh khắc của vợ kèm lời nhắn đầy tình cảm. Anh bày tỏ niềm tự hào trước thành công của nửa kia.