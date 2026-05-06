Y Năng Tịnh bị chỉ trích

Việc nữ diễn viên Y Năng Tịnh lên tiếng bênh vực con trai sau khi cậu có hành động gây tranh cãi làm xôn xao dư luận suốt những ngày qua.

Con trai của Y Năng Tịnh là Harry Yu (24 tuổi) đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau một đoạn video gây sốc, tờ UDN đưa tin. Trong video, Harry Yu dùng ống hút đưa vào miệng một nữ influencer rồi hút đồ uống từ miệng cô. Hành vi bị cho là phản cảm, cố tình gây chú ý, khiến cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt. Đoạn clip sau đó nhanh chóng bị gỡ bỏ.

Trước làn sóng phản ứng, Y Năng Tịnh lên tiếng bảo vệ con trai. Cô kêu gọi dư luận “hãy chỉ trích mình thay vì con trai”. Nữ diễn viên đồng thời cho biết con trai đã tham khảo ý kiến của cô trước khi đăng tải video. Theo nữ nghệ sĩ, đây chỉ là “trò đùa của giới trẻ” nhưng bị một bộ phận khán giả lớn tuổi hiểu sai và phản ứng quá mức.

Phát biểu này tiếp tục làm dấy lên tranh cãi. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi vì sao một người trưởng thành như Harry Yu không tự lên tiếng giải thích mà phải thông qua mẹ. Đáp lại, Y Năng Tịnh cho rằng con trai “không cần giải thích” vì cô đã đồng ý cho cậu đăng video. Nữ diễn viên nhấn mạnh với kinh nghiệm lâu năm trong ngành giải trí, cô hiểu rõ cách xử lý vụ việc hơn con trai và sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Trong bài viết dài đăng tải sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục khẳng định quan điểm kể trên. Cô cho rằng trò đùa của con trai là bình thường với người trẻ. Nữ diễn viên một lần nữa nhấn mạnh cô là người quyết định cho đăng tải video gây tranh cãi nên sẵn sàng chấp nhận hậu quả.

Tuy nhiên, lập trường này không nhận được sự đồng tình từ công chúng, UDN nhận định. Nhiều cư dân mạng cho rằng việc bênh vực con trai theo cách của Y Năng Tịnh là thiếu thuyết phục. Họ nhận định nữ diễn viên đang bao biện, bảo vệ con trai quá mức khiến cậu khó có thể trưởng thành. Tuy nhiên, cũng có khán giả bênh vực Y Năng Tịnh và cho rằng việc một người mẹ lên tiếng bênh vực con là dễ hiểu.

Hiện vụ việc vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý, trong khi Harry Yu chưa có phản hồi trực tiếp trước những tranh luận từ dư luận.

Y Năng Tịnh sinh năm 1968, được biết đến qua các dự án phim Cung tỏa trầm hương, Đổng tước đài, Hảo nam hảo nữ, Tỏa thanh thu, Đại từ thương, Họa hồn… Nữ diễn viên cũng từng tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Cô kết hôn với diễn viên kém 10 tuổi là Tần Hạo.