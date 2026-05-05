Hoa hậu Việt Nam không chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ

Trưởng ban tổ chức cho biết Hoa hậu Việt Nam 2026 kiện định với tiêu chí ưu tiên vẻ đẹp tự nhiên, không chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức khởi động ngày 5/5 tại Hà Nội với chủ đề Miền hương sắc.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Phùng Công Sưởng, Trưởng ban tổ chức, cho biết cuộc thi năm nay không tìm kiếm một hình mẫu hoàn hảo theo khuôn mẫu, mà hướng tới những gương mặt có khả năng truyền cảm hứng, hội tụ nhan sắc, trí tuệ và tinh thần cống hiến. Theo ông, một hoa hậu trong giai đoạn hiện nay không chỉ cần nổi bật về ngoại hình mà còn phải tạo ra ảnh hưởng tích cực, bền vững.

Khi được hỏi có chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ hay không, trưởng ban tổ chức cho biết cuộc thi vẫn kiên định với tiêu chí đã theo đuổi suốt hàng chục năm qua là vẻ đẹp tự nhiên của người con gái Việt. Đó là tiêu chí làm nên sự khác biệt cho cuộc thi.

“Trong bối cảnh rất nhiều cuộc thi đã cởi mở với phẫu thuật thẩm mỹ. Tại sao Hoa hậu Việt Nam vẫn kiên định theo đuổi truyền thống của cuộc thi từ khi sáng lập năm 1988 đến nay. Năm nay, chúng tôi tiếp tục không thay đổi tiêu chí về vẻ đẹp tự nhiên của người con gái Việt. Đó là giá trị cốt lõi tạo ra sự khác biệt với chuẩn mực khắt khe nhằm định vị uy tín và chất lượng của cuộc thi.

Chúng tôi luôn kiên định, bảo vệ và bồi đắp giá trị đó. Ít nhất tới thời điểm này, chúng tôi không thay đổi. Đó là điều tạo sự khác biệt cho Hoa hậu Việt Nam so với các cuộc thi sắc đẹp khác”, ông Phùng Công Sưởng cho biết.

Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Vân Nhi tại họp báo cuộc thi. Ảnh: NSX.

Trong họp báo giới thiệu cuộc thi, Hoa hậu Hà Trúc Linh được hỏi về việc chỉ có một năm nhiệm kỳ. Trong khi đó, những hoa hậu đăng quang cùng cuộc thi thường có 2 năm nhiệm kỳ. Trả lời vấn đề này, Trúc Linh cho biết cô không đong đếm những gì mình bằng làm được bằng con số.

Thay vào đó, cô hạnh phúc vì đã được trải nghiệm và học hỏi được rất nhiều thứ. Theo hoa hậu, cô học được cách nhìn nhận bản thân và thay đổi suy nghĩ trong việc đối với cộng đồng, xã hội như thế nào, trách nhiệm ra sao.

“Tôi không đo đạc bằng con số mà theo hành động. Hào quang có thể tắt nhưng con đường của tôi vẫn tiếp tục. Hơn nữa, theo quy định của BTC, 2 năm cuộc thi diễn ra một lần. Do đó, đúng theo quy định, 2026 là năm tiếp theo diễn ra Hoa hậu Việt Nam. Tôi không thể vì sở thích cá nhân mà ảnh hưởng tới cuộc thi. Do đó, tôi rất mong chờ cô gái tiếp theo đăng quang nhiệm kỳ 2026. Tôi rất vui khi có thêm một hương sắc mới để đại diện vẻ đẹp người phụ nữ Việt và tiếp tục lan tỏa giá trị cộng đồng”, Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ.

Với chủ đề Miền hương sắc, ban tổ chức nhấn mạnh cách tiếp cận đa chiều về cái đẹp, không dừng ở hình thể mà mở rộng sang chiều sâu văn hóa, tri thức và năng lực đóng góp xã hội. Cuộc thi được xây dựng như một hành trình dài, nơi thí sinh được đánh giá xuyên suốt qua các hoạt động thực tế, tương tác cộng đồng và khả năng lan tỏa giá trị.

Về địa điểm, Hải Phòng lần đầu được chọn đăng cai các vòng thi quan trọng. Ban tổ chức kỳ vọng thành phố cảng với hình ảnh năng động, cởi mở sẽ trở thành không gian trải nghiệm, giúp thí sinh thể hiện bản lĩnh qua chuỗi hoạt động từ ghi hình thực tế, quảng bá du lịch đến các sự kiện văn hóa - nghệ thuật.

Cuộc thi năm nay vẫn duy trì hệ thống giải thưởng quen thuộc với danh hiệu hoa hậu, á hậu 1 và á hậu 2, lần lượt trị giá 500 triệu đồng, 300 triệu đồng và 250 triệu đồng. Bên cạnh đó là loạt giải phụ như Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao, Người đẹp biển hay Người đẹp được bình chọn nhiều nhất. Mỗi giải phụ có giá trị 50 triệu đồng, gắn với các sứ mệnh cụ thể trong hoạt động cộng đồng và quảng bá hình ảnh.

Ban tổ chức cho biết hệ thống danh hiệu được thiết kế dựa trên 4 tiêu chí chính gồm nhan sắc, trí tuệ, văn hóa và cống hiến. Các danh hiệu không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận mà còn đi kèm trách nhiệm đồng hành lâu dài của thí sinh với các hoạt động xã hội sau cuộc thi.

Theo kế hoạch, cuộc thi nhận hồ sơ trên toàn quốc đến hết 12/6. Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra trong tháng 6, tiếp đó là chuỗi ghi hình thực tế vào tháng 6-7 và vòng chung khảo toàn quốc vào tháng 8.