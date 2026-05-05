Ninh Dương Lan Ngọc trở lại màn ảnh sau 4 năm

Sau khoảng 4 năm vắng bóng ở màn ảnh rộng, Lan Ngọc xác nhận trở lại với dự án "Mật mã Đông Dương". Thời gian qua, cô tập trung cho mảng game show.

Ninh Dương Lan Ngọc mới đây xác nhận trở lại với dự án điện ảnh mới mang tên Mật mã Đông Dương. Thời gian qua, hàng loạt dự án điện ra rạp nhưng Ninh Dương Lan Ngọc hoàn toàn vắng bóng. Đã có lúc, công chúng đặt câu hỏi chuyện gì xảy ra với nữ diễn viên này.

Từ 2022, Ninh Dương Lan Ngọc chưa có phim điện ảnh mới. Giữa năm 2024, cô tới Australia để học diễn xuất trong khoảng hai tháng. Thời gian qua, cô chủ yếu tham gia các chương trình truyền hình như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Running Man Vietnam, Chiến sĩ quả cảm… Năm 2025, cô tham gia Sao nhập ngũ nhưng phải rút lui sau 3 tập vì chấn thương.

Do đó, việc Lan Ngọc trở lại với dự án mới đang được chú ý. Theo Ninh Dương Lan Ngọc, cô là một trong những diễn viên được chọn lựa cuối cùng. Nữ diễn viên khá háo hức khi được tham gia dự án lần này, đặc biệt Mật mã Đông Dương dựa trên những câu chuyện có thật.

“Tôi không nói về việc đã lâu rồi mới trở lại mà muốn chia sẻ về sự mới mẻ khi được tham gia dự án lần này. Đặc biệt, lần này, tôi được tham gia tuyến nhân vật khá thú vị. Mỗi ngày chúng tôi học, tập luyện cùng nhau như một trường lớp vậy. Sau đó, các anh chị cũng tổ chức workshop để chúng tôi hiểu chuyên án, tình báo là như thế nào. Khi tìm hiểu và đào sâu, tôi mới thấy thể loại này còn nhiều nội dung để khai thác. Với thể loại khó như thế này, tôi thực sự cảm thấy khâm phục trước ê-kíp sản xuất”, Lan Ngọc chia sẻ.

Theo ê-kíp sản xuất, câu chuyện trong phim được xây dựng dựa trên nhiều nguyên mẫu có thật, từ các hồ sơ của các bác, chú và các cô trong lực lượng tình báo của Công an Nhân dân Việt Nam. Một trong 2 nguyên mẫu lớn nhất để ê-kíp lấy căn cứ và xây dựng câu chuyện là tình báo Nguyễn Thành (P1).