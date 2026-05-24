Vì sao Ngọc Sơn khẩn cấp đi xét nghiệm

Chuyên gia truyền thông nhận định ngành giải trí đang đòi hỏi cao hơn về đạo đức và lối sống. Do đó, nghệ sĩ như Ngọc Sơn lập tức thanh minh khi vướng nghi vấn nhạy cảm.

Chiều 22/5, ca sĩ Ngọc Sơn livestream trên trang cá nhân để đính chính loạt tin đồn liên quan đến việc sử dụng chất kích thích lan truyền trên mạng xã hội. Nam ca sĩ khẳng định bản thân không liên quan đến những thông tin tiêu cực và cho biết đã chủ động đi xét nghiệm.

“Tôi cây ngay không sợ chết đứng. Mỗi người có cuộc sống khác nhau, tôi không can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đừng nghĩ nghệ sĩ ai cũng chơi. Điều đó là không có”, giọng ca Tình cha chia sẻ trong livestream trên fanpage hơn 1 triệu người theo dõi.

Ngọc Sơn cho biết nhiều ngày qua anh liên tục bị réo tên trong các bài đăng, bình luận mang tính suy diễn, xúc phạm trên mạng xã hội. Nam ca sĩ nói đã trình báo công an phường và được hướng dẫn tới bệnh viện thực hiện xét nghiệm.

Thấy gì khi nghệ sĩ đồng loạt lên tiếng

Không chỉ Ngọc Sơn, chiều cùng ngày, hàng loạt nghệ sĩ khác cũng có động thái được cho là phủ nhận có liên quan đến những tin đồn tiêu cực. Thời điểm đó, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài đăng và bình luận gọi tên các nghệ sĩ khác nhau trong các thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến chất kích thích.

Ngọc Sơn chủ động đăng tải kết quả xét nghiệm. Ảnh: FBNV.

Điều này khiến dư luận bàn tán và showbiz Việt chưa khi nào trải qua tình huống như vậy. Kéo theo đó là hàng loạt động thái phản hồi từ phía nghệ sĩ trong ít ngày qua.

Là một trong những người bị nhắc tên, Hoa hậu Kỳ Duyên đăng story ghi lại cảnh đang ở Đà Lạt với dòng chú thích: “Đang ở Đà Lạt gội đầu lạnh muốn xỉu mà cứ hot cái gì”. Trong khi đó, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn chia sẻ ảnh selfie trước gương. Rapper Andree Right Hand đăng ảnh đang làm tóc, còn Trịnh Thăng Bình chia sẻ hình tập gym và nhấn mạnh đây là ảnh gốc. Về phía Quân A.P, nam ca sĩ cũng đăng ảnh tập luyện trong phòng gym nhưng không chia sẻ thêm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia truyền thông Phan Vĩnh Phúc nhận định thời gian qua, nhiều nghệ sĩ vướng ồn ào, do đó sự thất vọng và giận dữ của công chúng đang ở mức rất cao. Dư luận xã hội rất tiêu cực về những nghệ sĩ dính tệ nạn. Cũng có nhiều người vì quá giận dữ, thất vọng rồi đưa ra những nhận định cay đắng, thậm tệ về các nghệ sĩ và người làm nghệ thuật nói chung. Bên cạnh đó còn có nhóm người muốn lợi dụng dư luận xã hội để "câu" view, thu hút sự chú ý.

Trong tình huống đó, người nổi tiếng, nghệ sĩ trở thành đối tượng để chú ý, bàn tán. Lúc này, dư luận xã hội vừa có tính điều chỉnh hành vi, đạo đức, chuẩn mực, hệ giá trị. Nhưng việc một bộ phận đám đông, công chúng tạo nên luồng dư luận bằng những ngôn từ suy đoán, quá khích chỉ để thỏa mãn cảm xúc hay kiếm tìm lợi ích ngắn hạn cũng có thể tạo nên hệ quả đáng tiếc. Ở bối cảnh đó, nghệ sĩ phải nhanh chóng lên tiếng để tránh khỏi sự bàn tán và những nghi ngờ không đáng có.

Trong khi đó, chuyên gia truyền thông Khôi Phan chia sẻ với Tri Thức - Znews đây là cách quản trị khủng hoảng điển hình trong môi trường giải trí hiện nay. Khi một vụ việc lớn (như nghệ sĩ vướng ồn ào liên quan đến chất cấm) xảy ra, hiệu ứng lan tỏa của dư luận trên mạng xã hội diễn ra rất nhanh. Công chúng dễ dàng quy chụp, ghép nối tên tuổi chỉ vì “cùng showbiz” hoặc “cùng mối quan hệ”.

Nếu im lặng, nghệ sĩ sẽ chịu thiệt hại kép: Vừa bị đồn thổi, vừa mất kiểm soát câu chuyện. Việc lên tiếng sớm giúp họ chủ động, cắt đứt nguồn tin đồn ngay từ đầu, bảo vệ hợp đồng quảng cáo, show diễn và hình ảnh thương hiệu cá nhân. Đây không còn là lựa chọn mà gần như bắt buộc trong bối cảnh truyền thông tốc độ cao.

Ngành giải trí đòi hỏi cao hơn về đạo đức và lối sống

Trước câu hỏi việc nghệ sĩ phủ nhận nhanh chóng phản ánh điều gì về ngành giải trí, văn hóa hiện tại, ông Khôi Phan chia sẻ nó phản ánh rõ ràng hai thực tế: Mức độ dễ tổn thương cao của hình ảnh nghệ sĩ. Trong showbiz Việt, giá trị của một nghệ sĩ phần lớn dựa vào độ sạch sẽ và sự tin cậy của hình ảnh. Một nghi ngờ, đặc biệt về vi phạm đạo đức, pháp luật có thể gây tổn hại lâu dài, thậm chí là kết thúc sự nghiệp.

Thứ 2, môi trường đang rất nhạy cảm: Sau nhiều vụ việc gần đây, dư luận và cơ quan chức năng đều đang chú ý mạnh đến vấn đề này. Nghệ sĩ hiểu rằng im lặng lúc này dễ bị hiểu là có vấn đề, nên họ chọn cách công khai phủ nhận để tự minh oan và giảm thiểu rủi ro.

Khi được hỏi, phải chăng nghệ sĩ đang ý thức hơn về việc giữ hình ảnh, đặc biệt thời gian gần đây cơ quan quản lý liên tục có động siết chặt nhằm giữ gìn môi trường giải trí trong sạch, ông Khôi Phan khẳng định "đây là xu hướng rõ nét”.

Ông nói: “Có sự kết hợp giữa tự giác và áp lực bên ngoài. Các nghệ sĩ và công ty quản lý ngày càng nhận ra công chúng, nhà tài trợ đang đòi hỏi cao hơn về đạo đức và lối sống. Đồng thời, những động thái gần đây của cơ quan quản lý văn hóa (siết chặt giấy phép, xử lý vi phạm, làm sạch môi trường nghệ thuật…) đang tạo ra áp lực thực tế.

Ai muốn duy trì sự nghiệp ổn định và dài hạn đều phải điều chỉnh. Thời kỳ ‘sống ảo’, bê bối rồi xin lỗi sau đang dần không còn chỗ đứng. Đây là dấu hiệu cho thấy ngành giải trí Việt Nam đang chuyên nghiệp hóa một phần, dù còn nhiều hạn chế".

Ông nhấn mạnh đây là phản ứng hợp lý và cần thiết của một ngành đang chịu áp lực kép từ dư luận mạng và chính sách quản lý. Những nghệ sĩ nhanh nhạy sẽ tận dụng cơ hội này để củng cố hình ảnh “sạch”, trong khi những ai chậm trễ có nguy cơ bị loại khỏi cuộc chơi.