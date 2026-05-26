Jennie gây sốt

Jennie nổi bật giữa dàn sao khi dự show của Chanel tại Seoul. Tạo hình đen - trắng cắt xẻ táo bạo giúp cô thu hút ống kính truyền thông Hàn.

Chiều 26/5, Jennie xuất hiện tại sự kiện Chanel 2026 Métiers d’Art Collection Seoul Show. Theo OSEN, thành viên BLACKPINK có mặt ở phần 2 của photowall và gây chú ý với phong cách thời trang táo bạo, gợi cảm.

Trong loạt ảnh được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, Jennie diện thiết kế tông đen - trắng, phần thân trên ôm sát với đường cổ khoét sâu, nhấn bằng chi tiết kim loại màu vàng ở trước ngực. Cô phối cùng quần ống suông cạp cao và phụ kiện ánh kim, tạo tổng thể vừa sang trọng vừa mang tinh thần phá cách.

Bên cạnh trang phục, những khoảnh khắc cận mặt của Jennie cũng nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Lối trang điểm tông trầm, nhấn vào đôi mắt sắc và mái tóc xoăn bồng bềnh giúp thành viên BLACKPINK tôn lên đường nét gương mặt. Nhiều hình ảnh, video của cô được chia sẻ lại trên các nền tảng mạng xã hội, nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác trong thời gian ngắn.

Hình ảnh gây chú ý của Jennie tại sự kiện Chanel. Ảnh: Osen.

Sự xuất hiện của Jennie nhanh chóng trở thành tâm điểm. Tạo hình lần này được đánh giá là gợi cảm vừa phải, không quá cầu kỳ nhưng nổi bật nhờ phom dáng ôm, đường cắt táo bạo và cách phối phụ kiện mang dấu ấn thời trang cao cấp. Với hình ảnh này, Jennie tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa trong phong cách.

Sự kiện lần này quy tụ nhiều ngôi sao quốc tế và Hàn Quốc. Theo OSEN, dàn khách mời có Tilda Swinton, Jennie, G-Dragon, Kim Go Eun, Park Seo Joon, Go Youn Jung, Youn Yuh Jung, Lee Byung Hun, Jeon Yeo Been, Kim Da Mi, Lee Soo Hyuk, Koo Kyo Hwan, Ji Chang Wook...

Jennie vốn là một trong những gương mặt gắn bó mật thiết với Chanel trong nhiều năm qua. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện của nhà mốt Pháp, nữ ca sĩ thường thu hút sự quan tâm nhờ cách thể hiện trang phục có cá tính riêng.

Thời gian gần đây, Jennie duy trì sức nóng ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn thời trang. Sau khi phát hành bản mở rộng Ruby (The Complete Collection) nhân kỷ niệm một năm album solo đầu tay, cô tiếp tục gây chú ý khi ra mắt ca khúc Dracula tại sân khấu solo ở ComplexCon Hong Kong. Bên cạnh đó, Jennie cũng trở lại cùng BLACKPINK trong EP DEADLINE, sản phẩm chung đầu tiên của nhóm sau hơn 3 năm.

Song song âm nhạc, cô tiếp tục duy trì vị thế biểu tượng thời trang khi xuất hiện trong các chiến dịch của Chanel, Calvin Klein, tham dự tuần lễ thời trang, Met Gala và nhiều sự kiện quốc tế.