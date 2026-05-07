Thách thức rất lớn đang chờ Sơn Tùng M-TP

Đã gần 2 năm kể từ khi single cuối cùng của Sơn Tùng M-TP được phát hành. Kể từ đó, Vpop đã có nhiều biến chuyển lớn, khiến cho việc tái xuất của anh đối mặt với nhiều thách thức.

Sơn Tùng phát hành Đừng làm trái tim anh đau vào ngày 8.4.2024. Lần lượt sau đó 1 tuần và 3 tuần, hai show truyền hình đình đám bậc nhất làng giải trí Việt trong thập kỷ này là Anh trai say "Hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng, làm thay đổi nhiều mặt trong việc thưởng thức âm nhạc của khán giả cũng như tạo ra một lứa “thần tượng” thế hệ mới. Đừng làm trái tim anh đau vẫn là một trong những ca khúc thành công nhất trong năm đó, nhưng đã có những nhân tố đang dần bắt kịp anh, và những kỷ lục của anh cũng đang dần bị xô đổ.

Sơn Tùng không còn là cái tên độc tôn, liên tục dẫn đầu trên mọi nền tảng, cộng đồng fan số 1 nữa. Ở streaming, HIEUTHUHAI đang sở hữu ca khúc Exit Sign có lượt nghe cao nhất Việt Nam hiện nay. Về mảng cộng đồng người hâm mộ, Sunday của HIEUTHUHAI hay Kingdom của Soobin cũng rất “thiện chiến”, mang về nhiều thành tích cho thần tượng và cũng tổ chức nhiều dự án lớn, có tầm ảnh hưởng. Ngoài ra, fandom của Quang Hùng MasterD, Rhyder, Bùi Công Nam,... cũng ngày càng mạnh mẽ, chuyên nghiệp. Về concert cá nhân, Soobin mới hoàn thành 3 đêm diễn cho chuỗi concert All-Rounder thành công, khẳng định được cả tài năng lẫn sức bán vé cao bậc nhất Vpop hiện nay.

Trong khoảng thời gian Sơn Tùng ngừng hoạt động, Vpop đã có nhiều biến chuyển lớn.

Sơn Tùng vẫn ở vị thế dẫn đầu với nhiều kỷ lục rất khó xô đổ của Vpop cùng độ nhận diện cao được tích lũy trong 15 năm làm nghề. Nhất cử nhất động của anh vẫn được truyền thông săn đón mạnh mẽ. Tuy nhiên, để trở lại với âm nhạc ở thời điểm hiện tại cũng như duy trì sức nóng tương tự những năm trước, đó có thể coi là một thách thức với nam ca sĩ.

Sơn Tùng đang thiếu điều gì?

Sơn Tùng là đại diện tiêu biểu của nhạc Việt thập niên 2010, khi YouTube dần xâm chiếm mạnh mẽ vào đời sống âm nhạc và các nghệ sĩ cũng dồn sức cho nền tảng này bằng việc đầu tư cho những MV hoành tráng, tiền tỷ. Hầu hết kỷ lục lớn nhất của YouTube Việt Nam đều do Sơn Tùng nắm giữ: MV có lượt xem công chiếu cao nhất, MV có lượt xem sau 24h đầu cao nhất, MV đạt 100 triệu view nhanh nhất, MV đạt top 1 trending nhanh nhất,... Những thành tích đó từng giúp Sơn Tùng dẫn đầu thị trường trong một khoảng thời gian dài.

Bước vào kỷ nguyên streaming, Sơn Tùng vẫn là một thế lực lớn với hàng loạt thành tích “khủng”, tuy nhiên vị thế dẫn đầu của anh có phần lung lay. Đừng làm trái tim anh đau sau 2 năm đạt được 67 triệu lượt stream hay Chúng ta của hiện tại cán mốc 76 triệu stream, đều là những thành tích đáng mơ ước. Tuy nhiên, Exit Sign của HIEUTHUHAI (cùng Marzuz) mới là ca khúc đang dẫn đầu cuộc chơi với 94 triệu stream. Sơn Tùng vốn cũng từng nắm giữ danh hiệu ca sĩ có monthly listeners cao nhất Việt Nam, tuy nhiên thành tích này cũng đã bị phá cuối năm ngoái bởi buitruonglinh với 2.19 triệu lượt nghe hàng tháng.

Sơn Tùng là cái tên dẫn đầu "thời đại youtube", nhưng ở "kỷ nguyên streaming", vị thế của anh đang lung lay.

Lượt nghe, lượt quan tâm tới âm nhạc của Sơn Tùng M-TP vẫn rất đáng nể. Tuy nhiên, anh đang thiếu sản phẩm quan trọng bậc nhất để gia tăng lượt streaming nhanh chóng trong thời đại mới: album. Hiện tại, nam ca sĩ mới chỉ có duy nhất một album tổng hợp được đăng tải trên các nền tảng nhạc số, anh chưa có một album phòng thu thực thụ nào. Trong khi đó, các nghệ sĩ gen Z đều đang rất nhanh nhạy trong cuộc đua này: HIEUTHUHAI vừa phát hành album phòng thu thứ hai có tên Mắt nhắm mắt mở với tham vọng phá vỡ kỷ lục monthly listeners của buitruonglinh, Wren Evans cũng đã ra mắt Nổ - album thứ hai trong sự nghiệp - ngay đầu năm 2026 để trở lại top dẫn đầu, hay kể cả một ca sĩ có thể coi là cùng “thời đại YouTube” với Tùng là Soobin cũng đã có cho mình một album đầu tay vào năm 2024 có tên Bật nó lên, giúp anh gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá mà trước đó anh chưa có được.

Đặc biệt, kể từ sau sự thành công rực rỡ của Anh trai say "Hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai, quy mô của fanclub và concert cá nhân là những tiêu chí quan trọng mới để đánh giá tầm ảnh hưởng của một nghệ sĩ. Trước năm 2024, Sky (tên gọi người hâm mộ của Sơn Tùng) vẫn luôn là một trong những fanclub chuyên nghiệp, bài bản bậc nhất của Vpop. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của những Muzik (Người hâm mộ Quang Hùng MasterD), Flash (người hâm mộ Rhyder), và đặc biệt là Sunday (người hâm mộ HIEUTHUHAI) cũng như Kingdom (Người hâm mộ Soobin) đã làm thay đổi bộ mặt của Vpop. Các fanclub hoạt động rất năng nổ, theo sát thần tượng trong mọi sự kiện lớn nhỏ, dẫn dắt các thành viên khác gia tăng thành tích cho idol trên các nền tảng mạng xã hội, nhạc số cũng như bình chọn ở các giải thưởng lớn một cách chuyên nghiệp, tạo nên những cuộc đua hấp dẫn ở Làn Sóng Xanh hay Cống Hiến diễn ra đầu năm nay.

Sơn Tùng chưa có kế hoạch tổ chức concert, trong khi phần lớn các sân khấu của anh trong năm qua đều không bán vé.

Đặc biệt, Soobin với 3 đêm concert All-Rounder vào năm 2025 đã mang lại cho nam ca sĩ vị thế rất lớn khi cả 3 đêm đều sold-out (bán hết sạch vé) chỉ trong thời gian tính bằng phút. Điều này không chỉ chứng minh khả năng của Soobin trong mảng trình diễn, mà còn thể hiện sức mạnh fandom của nam ca sĩ đang thuộc dạng lớn bậc nhất Vpop hiện nay, khi sẵn sàng chi đậm để được thưởng thức âm nhạc của thần tượng.

Trong khi đó, Sky vẫn hoạt động đều đặn, nhưng lại không có dịp thể hiện khả năng “chịu chi” của mình khi Sơn Tùng không có kế hoạch tổ chức concert, không tham gia chương trình truyền hình, và cũng gần như rút lui khỏi tất cả các giải thưởng trong nước. Trong năm 2025 vừa qua, Sơn Tùng cũng có nhiều set diễn gây bão truyền thông, đạt lượt xem trực tuyến rất cao, nhưng phần lớn đó đều là các chương trình do nhãn hàng tổ chức, tặng vé và trình chiếu miễn phí. Điều đó có nghĩa là dù thành tích đạt được có lớn thì cũng chưa chứng minh được quy mô và sức mạnh của fandom Sơn Tùng.

Sức mạnh thực sự của Sơn Tùng

Mặc dù không đi theo những trào lưu âm nhạc hiện nay, nhưng phải khẳng định rằng những thành tích mà những single mới nhất của Sơn Tùng vẫn thuộc nhóm top đầu của Vpop. Và đặc biệt, Đừng làm trái tim anh đau vẫn tạo ra trào lưu trên các nền tảng video trong thời gian dài, dù anh không cần dùng đến các bản remix hay phải chạy theo các âm thanh đang được ưa chuộng.

Đừng làm trái tim anh đau là một bản pop hết sức cơ bản, dễ chịu, dễ nghe, không có thêm phần rap hay sử dụng những thể loại thịnh hành. Sơn Tùng vẫn hát đơn giản, nhẹ nhàng như cách anh vẫn làm ở những bản hit cách đây gần 10 năm như Nơi này có anh hay Có chắc yêu là đây. Anh cũng không hợp tác với producer quá tiếng tăm nào trong nước, mà thay vào đó là tập trung vào phần hậu kỳ khi ca khúc được thực hiện bởi Marvey Muzique - nhà sản xuất từng được đề cử Grammy.

Quan trọng nhất, Sơn Tùng vẫn là một songwriter rất nhạy bén với melody, đặc biệt là khả năng tạo hook. Đừng làm trái tim anh đau dù nghe có đơn giản, không có những biến chuyển âm thanh phức tạp nhưng đánh thẳng vào đoạn điệp khúc lặp đi lặp lại dễ nhớ, dễ thuộc cùng bầu không khí nhẹ nhàng, lãng mạn có thể nghe trong nhiều trường hợp khác nhau hay phần ca từ đáng yêu có thể bật trong những buổi liên hoan, họp mặt mà mọi người đều dễ dàng hát theo. Sự “đại chúng” vẫn là điểm mạnh nhất trong âm nhạc của Sơn Tùng từ trước đến nay, và đó vẫn là thứ vũ khí giúp cho mỗi lần anh ra nhạc đều gây bão, bởi nó có thể lan tỏa đến nhiều đối tượng người nghe, ở nhiều vùng địa lý khác nhau.

Sự nhạy bén với melody và hook vẫn là điểm mạnh nhất của Sơn Tùng, giúp anh luôn tạo được hit dẫu cho không sử dụng tới những âm thanh đang là trào lưu.

Đặc biệt, về sức hút với truyền thông thì vẫn khó có ai bì lại được Sơn Tùng M-TP. Nhiều nghệ sĩ hiện tại vẫn cần liên tục xuất hiện để duy trì sức hút, nhờ vào sức mạnh fandom để có số liệu tốt trên mạng xã hội, nhưng với Sơn Tùng thì dù anh có ở ẩn bao lâu chăng nữa, mỗi khi có động thái mới dù là nhỏ nhặt nhất, khán giả lại được phen “dậy sóng”. Sky dù không có nhiều cơ hội để chi tiêu cho thần tượng, nhưng vẫn là fanclub chuyên nghiệp hàng đầu Vpop với những project thiện nguyện cùng kinh nghiệm "chinh chiến" lâu năm để đem về thành tích cao cho idol - dẫu cho Sơn Tùng không cần phải lên tiếng thúc đẩy.

Nếu vẫn giữ vững được sự sắc sảo trong mặt sáng tác, Sơn Tùng M-TP có thể không cần phải thay đổi âm nhạc bản thân theo trào lưu hiện tại thì mới có thể thành công vang dội. Tuy nhiên, việc phát hành single đơn lẻ vào năm 2024 có thể vẫn đem lại thành công cho Sơn Tùng, nhưng chưa chắc anh có thể lặp lại nó ở thời điểm hiện tại, nhất là ở trên mặt trận streaming. Thứ mà Sơn Tùng đang thiếu nhất là những hoạt động để lan tỏa sức ảnh hưởng của mình một cách mạnh mẽ hơn, chứng minh chất lượng âm nhạc cũng như tạo cơ hội để fandom thể hiện sức chi của mình nhiều hơn. Và không điều gì tốt hơn là một concept album cùng một concert cá nhân - thứ mà người hâm mộ Sơn Tùng cũng như khán giả đại chúng chờ đợi bấy lâu, và cũng là thứ lẽ ra Sơn Tùng đã phải thực hiện từ nhiều năm trước.