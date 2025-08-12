Vũ Cát Tường là 1 trong 30 anh trai 'say hi'

Nhà sản xuất vừa công bố 5 cái tên cuối cùng hiện diện trong dàn cast Anh trai "say hi". Đáng chú ý, Vũ Cát Tường góp mặt trong đội hình.

Tối 12/8, nhà sản xuất công bố những cái tên cuối cùng góp mặt trong dàn cast của Anh trai "say hi" năm nay. Vũ Cát Tường, BigDaddy, TEZ, Jey B, Nhâm Phương Nam là 5 cái tên còn lại, hoàn thiện đội hình. Trong số này, sự xuất hiện của Vũ Cát Tường được quan tâm hơn cả. Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội, không ít dân mạng đồn đoán về sự xuất hiện của giọng ca Yêu xa, kèm theo nhiều ý kiến bàn luận.

Vũ Cát Tường từng góp mặt trong cuộc thi âm nhạc Giọng hát Việt 2013 và giành á quân. Đây cũng là bàn đạp để Vũ Cát Tường phát triển ở thị trường giải trí Việt. Ca sĩ từng ra mắt album đầu tay Giải mã (2014) và hit Yêu xa, khẳng định tài năng sáng tác lẫn ca hát, cùng phong cách âm nhạc khác biệt.

Vũ Cát Tường góp mặt ở dàn Anh trai "say hi" 2025.

Vũ Cát Tường nhận được 2 giải Cống hiến, vinh danh trong Forbes Vietnam - 30 Under 30 (2018), cùng loạt giải thưởng Keeng Young Awards như Nghệ sĩ được yêu thích, Nhạc sĩ sáng tạo, Album của năm (Stardom).

Như vậy, 30 anh trai "say hi" năm nay gồm: Ngô Kiến Huy, Rio, Vương Bình, Bùi Trường Linh và Cody Nam Võ. Tiếp sau đó là Karik, B Ray, CONGB, Đỗ Nam Sơn, Lohan, Sơn.K, Dillan Hoàng Phan, Vũ Cát Tường, BigDaddy, TEZ, Jey B, Nhâm Phương Nam, Phúc Du, Hải Nam, HUSTLANG Robber, OgeNus, Otis...

Có thể thấy sự đổ bộ của dàn huấn luyện viên và thí sinh Rap Việt các mùa đến Anh trai "say hi". Trong đó, sự hiện diện của Karik, B Ray và BigDaddy nhận được nhiều sự chú ý từ đông đảo người hâm mộ.

Anh trai “say hi” mùa 2 sẽ lên sóng vào tháng 9 tới. Mùa 1 của chương trình này khi lên sóng năm 2024 đã tạo nên cơn sốt và thu về nhiều thành tích. Trong suốt nửa cuối năm 2024, Anh trai “say hi” liên tục thống trị top thịnh hành danh mục âm nhạc nhờ những ca khúc trẻ trung, giải trí, bắt tai. Anh trai “say hi” giúp nhiều rapper, ca sĩ như HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Dương Domic… bứt phá. Họ thu hút lượng fan đông đảo và đắt show biểu diễn ở trong nước lẫn hải ngoại.