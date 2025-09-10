Bạn trai tin đồn kém 4 tuổi của Orange là ai

Ngày 10/9, hình ảnh được cho là Wokeup (tên thật Nguyễn Hoàng Phúc, sinh năm 2001) và Orange nắm tay nhau đi dạo trung tâm thương mại lan truyền trên mạng xã hội. Hai người không lên tiếng về hình ảnh nói trên, trong khi cộng đồng mạng vẫn bàn tán. Thời gian qua, Orange và nhà sản xuất kém 4 tuổi lộ nhiều bằng chứng hẹn hò.

Thông tin Orange hẹn hò Wokeup rộ lên từ cuối tháng 8, xuất phát từ việc nhà sản xuất sinh năm 2001 chỉ theo dõi đàn chị trên trang cá nhân. Ngoài ra, Wokeup thả tim các bài viết của giọng ca Chân ái. Dưới một bài viết của giọng ca sinh năm 1997, Wokeup bình luận: “Mi numero uno” (tạm dịch: Số một của tôi). Kèm theo bình luận là icon hình trái tim.

Các đồng nghiệp của Orange như Phương Mỹ Chi, Miu Lê cũng có động thái úp mở chuyện tình cảm của hai nghệ sĩ này. Chẳng hạn, khi Orange đăng ảnh mới, Phương Mỹ Chi bình luận: “Đúng là người có tình yêu, nhìn khác quá”. Trong khi đó, Miu Lê viết: “Anh em như thể tay chân. Anh Phúc em Mỹ chừng nào cưới ta?”. Phúc là tên thật của Wokeup còn Orange tên đầy đủ là Khương Hoàn Mỹ.

Bởi những dấu hiệu trên nên cả hai chưa xác nhận chuyện tình cảm nhưng khán giả đã ngầm hiểu họ là một đôi. Dưới các bài viết liên quan đến Wokeup và Orange, khán giả khen ngợi cả 2 đẹp đôi.

Wokeup tên thật là Nguyễn Hoàng Phúc (hay Kyle Nguyen), sinh năm 2001, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chuyên về nhạc cổ điển, piano và jazz. Sau đó, anh chuyển hướng sang sản xuất âm nhạc hiện đại, đặc biệt thể loại Trap và hip-hop. Anh chịu ảnh hưởng từ các nghệ sĩ quốc tế như Drake, Future và Metro Boomin.

Wokeup bắt đầu sản xuất âm nhạc từ 2018 bằng cách đăng tải các track tự do trên mạng xã hội. Anh tham gia Rap Việt mùa 3 (2023) với vai trò nhà sản xuất âm nhạc cho team Andree Right Hand. Anh cùng 2pillz sản xuất ca khúc chủ đề We Go Hard và hỗ trợ sản xuất các thí sinh. Anh cũng tham gia sản xuất nhiều ca khúc khác.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.