Động thái của Thiên An

Sau thời gian giữ im lặng, Thiên An có bài viết mới. Động thái của nữ diễn viên đang gây xôn xao dư luận.

Ngày 10/9, thông qua tính năng story trên trang cá nhân, Thiên An chia sẻ bài viết: “Từ chối làm khai sinh, rồi giờ gây áp lực để xét nghiệm ADN. Chưa có tên trong khai sinh đã vậy. Có tên rồi chắc cướp con tôi quá. Đời tôi coi như bỏ. Nhưng đừng hòng đụng đến con tôi”.

Bài đăng của Thiên An lập tức gây xôn xao và bàn tán dư luận. Sau những ngày im lặng, nữ diễn viên có động thái liên quan đến quyền nuôi con. Không ít ý kiến cho rằng Thiên An đang ám chỉ về vụ kiện với Jack thời gian qua.

Thiên An lên tiếng về chuyện đời tư. Ảnh: FBNV.

Một ngày trước đó, mẹ của Jack chia sẻ trên trang cá nhân "icon" mặt cười. Trong khi đó, tài khoản được cho là quản lý truyền thông của Jack viết: "Có giấy rồi". Cùng thời điểm, tin đồn liên quan đến con gái Thiên An bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội.

Sự việc của Jack và Thiên An kéo dài suốt nhiều năm. Sáng 16/7, Jack và mẹ ruột là bà Cẩm Loan tổ chức họp báo. Tại đây, mẹ ruột của Jack chia sẻ sao kê lịch sử chuyển khoản ngân hàng tiền chu cấp hàng tháng gửi cho Thiên An nuôi bé Sol. Theo bà Cẩm Loan, ngoài tiền chu cấp hàng tháng, gia đình của Jack thậm chí thông qua một người trung gian đã cho Thiên An mượn 100 triệu đồng. Bà Cẩm Loan khẳng định đã thông qua nhiều người khác nhau để tìm cách gặp bé Sol nhưng không được.

Mẹ của Jack còn tuyên bố Thiên An quen nhiều người trong lúc tìm hiểu Jack và nữ diễn viên này chưa từng báo với gia đình Jack việc cô mang thai. Mẹ Jack khẳng định không bao giờ ép Thiên An phá thai. Nhưng những tuyên bố trên chưa có bằng chứng cụ thể.

Thiên An sau đó giữ im lặng. Trong khoảng một tháng, cô không chia sẻ bài đăng nào mới trên các nền tảng mạng xã hội. Nữ diễn viên cũng khóa phần bình luận ở Facebook.

Ngày 23/8, Jack (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) nộp đơn kiện yêu cầu tòa án xác định bé Đ. (sinh ngày 1/4/2021) là con ruột của anh và bị đơn không được quyền ngăn cấm anh thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé Đ. Vụ án hiện do TAND Khu vực 2 - TP.HCM thụ lý giải quyết.

Trong bản tự khai gửi tòa án vài ngày sau đó, Trần Nguyễn Thiên An (SN 1998, ngụ TP.HCM) trình bày cô là bị đơn trong vụ án. Thiên An không đồng ý với nội dung khởi kiện của Jack và cho rằng là người khởi kiện, Jack phải tự có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ chứng minh.