Bạn gái gợi cảm của Đoàn Minh Tài

Tối 12/9, diễn viên Đoàn Minh Tài chia sẻ hình ảnh trong buổi cầu hôn của anh với bạn gái kém 16 tuổi là ca sĩ Sunny Đan Ngọc. Đoàn Minh Tài hạnh phúc chia sẻ: “Cảm ơn em đã yêu anh, không ngại anh già. Cho anh được nắm tay em thật chặt, cùng nhau đi qua hết thăng trầm cuộc đời này nha em. Yêu em. Xin được ôm thật chặt những người thương đã cùng Tài giữ bí mật, chuẩn bị và tạo nên một buổi cầu hôn ấm cúng, lãng mạn, đầy yêu thương”.

Hôn lễ của hai nghệ sĩ diễn ra tại TP.HCM vào cuối tháng 12. Cả hai đã chụp ảnh, quay xong phim cưới và đặt nhà hàng. Nam diễn viên tâm sự với Tri Thức - Znews, anh hạnh phúc khi tìm được người thấu hiểu, yêu thương và cùng chia sẻ, đồng hành. Đoàn Minh Tài cũng khá hồi hộp khi chuẩn bị bước vào chặng đường mới và đây là điều anh mong ước từ năm 22 tuổi đến giờ.

Sunny Đan Ngọc sinh năm 2000, theo học ngành Bác sĩ Răng hàm mặt tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng và ngành Piano tại Nhạc viện TP.HCM. Thời gian qua, cô được Đoàn Minh Tài đồng hành trong cả cuộc sống lẫn công việc. Đoàn Minh Tài hỗ trợ, sản xuất nhiều dự án âm nhạc cho bạn gái như Nỗi buồn đáy tim, Singing in the rain, Covid fighters… Đoàn Minh Tài còn là nam chính trong MV Phút ban đầu của Sunny Đan Ngọc.

Vợ sắp cưới của Đoàn Minh Tài có phong cách thời trang gợi cảm. Cô có thể thể hiện nhiều dòng nhạc khác nhau nhưng tập trung hơn cho thể loại pop, ballad nhẹ nhàng, dễ nghe.

Sunny Đan Ngọc cũng tham gia nhiều game show như Giọng ải giọng ai, Thắp sáng ước mơ... và giành giải á quân cuộc thi Hãy là số 1. Ngoài ca hát, cô biết chơi piano, có khả năng sáng tác.

Nhan sắc của Sunny Đan Ngọc, vợ sắp cưới Đoàn Minh Tài. Đôi uyên ương nhận được lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp.

