Cảnh thân mật của Quốc Trường, Lê Khánh gây chú ý

"Chị ngã em nâng" vừa tung poster và trailer mới với nội dung kịch tính khiến khán giả chú ý, tò mò.

Trưa 13/9, Chị ngã em nâng - bộ phim tâm lý gia đình được mong chờ - tung trailer và poster mới đầy kịch tính, mở ra cái nhìn cận cảnh về câu chuyện xoay quanh các nhân vật chính. Với sự chỉ đạo của đạo diễn Vũ Thành Vinh, tác phẩm không chỉ khai thác sâu sắc tình thân mà còn đan xen những mâu thuẫn tình yêu, khát vọng và bi kịch cá nhân.

Đoạn trailer dài hơn 2 phút mở màn bằng cảnh chị em Hai Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn) vui đùa thời thơ ấu. Ngay lập tức, khung hình trở về hiện tại nơi hai nhân vật phải đối mặt với thực tế khốc liệt rằng giữa họ đã có khoảng cách. Nỗi đau, sự giằng xé, mâu thuẫn ở hiện tại, hoàn toàn đối lập với quá khứ. Tất cả được đạo diễn Vũ Thành Vinh khắc họa tinh tế qua màu sắc và bối cảnh, nhấn mạnh sợi dây tình thân mong manh nhưng bền bỉ.

Trailer hé lộ tình yêu thương và cả những mâu thuẫn giữa chị em Hai Thương, Lực. Ảnh: NSX.

Trailer sau đó đưa khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, mạch nội dung kịch tính, từ những mâu thuẫn giữa 2 chị em đến đỉnh điểm là khi Hai Thương chìm sâu dưới đáy hồ sau khi cố gắng cứu lấy em trai, còn Lực gào khóc trong vô vọng: “Hai ơi, mở mắt ra đi…”.

Bên cạnh mâu thuẫn gia đình, trailer khai thác hai tuyến tình cảm: Thương - Trường (Quốc Trường) và Âu (Uyển Ân) - Lực kèm theo đó là cảnh thân mật, tình tứ của mỗi cặp đôi. Mỗi cặp mang màu sắc, câu chuyện riêng, từ đó khắc họa bức tranh cuộc sống, tình yêu.

Cảnh thân mật giữa Lê Khánh và Quốc Trường. Ảnh: NSX.

Kèm theo trailer, ê-kíp cũng tung ra tấm poster tông màu trầm gây tò mò. Trong poster, 4 nhân vật chính ở vị trí chính giữa với xung quanh là những vết nứt. Mỗi người một câu chuyện, một tổn thương, được thể hiện tinh tế qua hình ảnh ẩn dụ “vết nứt” - biểu tượng cho những rạn vỡ không dễ hàn gắn - cùng biểu cảm phức tạp.

Đặc biệt, chi tiết Lực cầm chiếc bút xăm tạo nên những vết nứt trên cánh tay chị gái với ánh mắt xa xăm, mơ hồ, dường như khát khao được tự do hay Âu đặt tay lên phần cổ đầy những vết thương của Lực càng thu hút sự quan tâm, tò mò của khán giả. Bác sĩ Trường đứng tác tách biệt trong bộ vest rộng và cổ áo kín, như một “kẻ ngoài cuộc” với ánh mắt khó đoán. Trên bàn tay đầy những vết nứt, anh cầm theo chiếc nhẫn cầu hôn, khiến khán giả đặt câu hỏi: Anh mang theo lời hứa hạnh phúc hay khởi nguồn bi kịch?. Cả poster lẫn trailer phim đều đang được chia sẻ, bàn tán.

Theo ê-kíp, các phân cảnh hành động được thực hiện thật 100% - từ tông xe đến cảnh dưới nước - đòi hỏi kỹ năng diễn xuất và sự liều lĩnh.

Với dàn diễn viên dày dạn kinh nghiệm gồm Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Quốc Trường, Uyển Ân, Chị ngã em nâng khai thác câu chuyện gia đình, xoay quanh hai chị em mồ côi - Hai Thương và Lực. Phim lấy bối cảnh đô thị hiện đại làm nổi bật áp lực mưu sinh và trách nhiệm gia đình. Yêu thương em trai nhưng Hai Thương cũng chất chứa tổn thương khi những hy sinh không được thấu hiểu, thậm chí bị em trai chỉ trích.

Lê Khánh, với hơn 20 năm kinh nghiệm, khẳng định vai diễn này không chỉ là người chị dịu dàng, mà còn là người phụ nữ bị dồn nén, tổn thương nhưng vẫn kiên cường bảo vệ em. “Tôi phải sống cùng nhân vật, cảm nhận sự rạn nứt và tình thương của Hai Thương để có thể truyền tải chân thật nhất trên màn ảnh”, nữ diễn viên tâm sự.

