Nữ diễn viên gây tranh cãi vì mặc gợi cảm

Lý Lan Địch gắn liền với hình ảnh ngọt ngào, nhẹ nhàng, thậm chí từng bị body shaming vì vóc dáng được cho là thừa cân. Nay cô lột xác ngoạn mục. Mới đây, nữ diễn viên tham gia một sự kiện với chiếc áo thiết kế táo bạo khoe trọn lưng trần kết hợp quần jean. Đây là lần đầu tiên Lý Lan Địch mặc sexy đến vậy khi tham gia sự kiện nên lập tức trở thành chủ đề bàn tán khắp mạng xã hội, theo tờ China.

Tuy nhiên, cũng có nhiều tranh luận được đưa ra. Không ít khán giả cho rằng trang phục của Lý Lan Địch là quá táo bạo, không hợp với ngoại hình của cô. Trong khi đó, số khác bênh vực. Họ cho rằng Lý Lan Địch đã 26 tuổi và sự kiện cô tham gia diễn ra ngoài trời nên việc mặc trang phục gợi cảm là bình thường.

Tờ China cũng nhận định trang phục của Lý Lan Địch là “sự khoe da thịt vừa phải, không hề hở hang, hòa quyện hoàn hảo nét trẻ trung năng động với nét quyến rũ tinh tế. Kết hợp với kiểu tóc đơn giản và phụ kiện tinh tế, tổng thể trang phục toát lên vẻ thanh thoát, cuốn hút”.

Tờ China viết thêm trước đây, Lý Lan Địch nổi tiếng với hình tượng tươi trẻ, nhẹ nhàng trên màn ảnh và trước công chúng. Là hình tượng nữ sinh trong phim hay phong cách đời thường, nét dịu dàng của cô đều để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Bộ trang phục hở lưng lần này không chỉ thể hiện phong cách thời trang đa dạng mà còn cho thấy khí chất trưởng thành của Lý Lan Địch - từ hình ảnh trẻ trung, non nớt đến phong cách thanh lịch, tự tin.

Thời gian gần đây, Lý Lan Địch có sự thay đổi rõ rệt. Trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 26 vào đầu tháng 9, nữ diễn viên cũng nổi bật với corset đỏ cùng quần jean. Từng bị miệt thị ngoại hình, Lý Lan Địch không ngừng nỗ lực và chăm chỉ tập luyện, ăn kiêng nghiêm ngặt. Thời gian gần đây, Lý Lan Địch được khen ngợi thăng hạng ngoại hình. Vốn sở hữu gương mặt đẹp, nữ diễn viên càng thêm thu hút, sắc sảo sau khi giảm cân.

Đặc biệt, thời gian qua, khi bộ phim Triều tuyết lục lên sóng, Lý Lan Địch càng nổi tiếng. Cô thậm chí được mệnh danh “mỹ nhân cổ trang thế hệ mới”. Nhiều cảnh trong phim của Lý Lan Địch, chẳng hạn khi cô che ô, bước đi dưới tuyết rơi được chia sẻ trên mạng xã hội kèm theo lượt tương tác lớn.

“Trong bộ phim cổ trang Mộng hồi Đại Thanh năm 2019, Lý Lan Địch bị chỉ trích trên mạng về ngoại hình và vóc dáng, khiến nhiều người nghi ngờ liệu cô có đủ khả năng diễn xuất trong phim cổ trang hay không. Tuy nhiên, trong Triều Tuyết Lục, Lý Lan Địch đã phá vỡ định kiến diễn viên phải gầy gò, mặt hóp. Cô toát lên vẻ tươi tắn, tràn đầy sức sống. Kiểu tóc búi truyền thống cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch càng làm nổi bật phong thái tao nhã của nhân vật, vừa có nét riêng, dễ nhận biết vừa thu hút về mặt thẩm mỹ”, tờ Sohu viết về Lý Lan Địch.

Sinh năm 1999, Lý Lan Địch bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi mới 10 tuổi. Cô nổi tiếng với các bộ phim truyền hình dành cho thanh thiếu niên, chẳng hạn Bí quả, Xin chào, ngày xưa ấy phát hành năm 2017... Được đánh giá cao về diễn xuất đa dạng, tự nhiên, giàu cảm xúc nhưng Lý Lan Địch trải qua giai đoạn khó khăn do vấn đề ngoại hình trong trang phục cổ trang. Gần đây, cô có bộ phim Lưu thủy điều điều, Bộ lọc, Triều tuyết lục… được khán giả yêu thích. Ngoài ra, Lý Lan Địch được cho là có mối tình dài nhiều năm với diễn viên Trương Tân Thành nhưng gần đây 2 người đã chia tay.

Hình ảnh Lý Lan Địch trong phim Mộng hồi Đại Thanh và hiện tại. Thời gian qua, nữ diễn viên ăn uống khoa học, chăm tập pilates nên cải thiện vóc dáng, thần thái đáng kể. Nhờ đó, nhan sắc của cô ngày càng nổi bật và được công chúng đánh giá cao. Với ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt, Lý Lan Địch hứa hẹn ngày càng phát triển, nổi tiếng.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.