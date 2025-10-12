Tiếc nuối ở concert Em xinh

Tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 11/10, concert Em xinh "say hi" diễn ra hoành tráng, được đầu tư công phu nhưng vẫn còn nhiều hạn chế.

Dù gặp trở ngại trong việc bán vé so với Anh trai “say hi”, concert Em xinh "say hi" tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 11/10 vẫn phủ kín không gian với những tiết mục âm nhạc hấp dẫn và chủ đề Vạn vật đến từ em - tôn vinh vẻ đẹp tự tin, độc lập của phụ nữ Việt.

Với sân khấu được đầu tư hoành tráng, đây là một concert giải trí khá mãn nhãn. Tuy nhiên, đêm nhạc sẽ trọn vẹn hơn nếu không có một số hạn chế về âm thanh, hiệu ứng pháo hoa.

Kịch bản Anh trai “say hi” được lặp lại

Em xinh "say hi" khởi đầu với màn pháo hoa rực rỡ, tiếp nối bằng sự xuất hiện của 30 nữ nghệ sĩ trong trang phục áo dài trắng tinh khôi, trình diễn ca khúc Việt Nam hơn từng ngày. Không khí nhanh chóng được hâm nóng với tiết mục Easier, nơi các cô gái khoe cá tính qua âm nhạc sôi động và phần chơi nhạc cụ đầy năng lượng của Muội, Maiquinn. Tiếp nối chương trình, bản ballad Từng do Lâm Bảo Ngọc, Han Sara, Liu Grace, LyLy thể hiện mang đến cảm xúc sâu lắng, hòa quyện cùng hệ thống sân khấu nâng hiện đại và hiệu ứng bong bóng bắt mắt.

Các tiết mục sôi động, trẻ trung đan xen âm nhạc ballad cảm xúc, đem đến cho khán giả nhiều trải nghiệm, cung bậc khác nhau. Sân khấu được đầu tư công phu với đạo cụ độc đáo như cầu trượt phao, mô hình bánh sinh nhật, bóng bay cỡ lớn... cộng thêm hiệu ứng ánh sáng sống động và bối cảnh được chăm chút tỉ mỉ.

Các em xinh biểu diễn tiết mục Cầm kỳ thi họa.

Các bản phối được làm mới, sôi động hơn, phù hợp với không gian lớn. Chẳng hạn, tiết mục Quả chín quá do Ngô Lan Hương, Muội, Chi Xê mở đầu, trong khi bản gốc của bài hát do team Lâm Bảo Ngọc, 52Hz, Pháo và Đào Tử thể hiện. Đặc biệt, màn mashup Không đau nữa rồi và Hào quang (hit từ Anh trai “say hi”) kèm theo phần mở đầu mới mẻ từ LyLy và buitruonglinh gây bất ngờ cho tất cả khán giả có mặt tại sân vận động Mỹ Đình.

Sự góp mặt của các khách mời Pháp Kiều, Tăng Duy Tân và buitruonglinh càng đẩy bầu không khí phấn khích của người hâm mộ lên cao.

Một số kịch bản quen thuộc từ Anh trai “say hi” được ê-kíp sản xuất giữ nguyên ở concert Em xinh “say hi”, chẳng hạn phần dance battle hay trình diễn solo của Best5 gồm Phương Mỹ Chi, Bích Phương, LyHan, Lamoon và Orange.

Trong đó, phần dance battle là màn tranh tài giữa 5 em xinh được khán giả bình chọn nhiều nhất gồm Ánh Sáng, LyHan, Yeolan, Han Sara và Mỹ Mỹ. Với tiếng reo hò cuồng nhiệt từ khán giả, Han Sara xuất sắc giành chiến thắng, được vinh danh bằng cách xuất hiện trên ảnh đại diện fanpage chương trình trong 24 giờ.

Trong xuyên suốt gần 4 tiếng đồng hồ của chương trình, Lâm Bảo Ngọc nổi bật với giọng hát nội lực, chinh phục mọi nốt cao trong các tiết mục như Quả chín quá, Từng và Gã săn cá… Phương Mỹ Chi, Orange và Han Sara cũng ghi dấu ấn với phong cách biểu diễn cuốn hút, giọng hát đẹp. Đặc biệt, Phương Mỹ Chi phát huy thế mạnh hoạt ngôn, mang đến những phần giao lưu dí dỏm, tự nhiên, khiến khán giả thích thú.

Phương Ly trình diễn tiết mục solo Vỗ tay với thông điệp ý nghĩa, tích cực.

Phương Ly vắng bóng suốt nửa đầu chương trình và chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong tiết mục mở màn. Phải đến khi concert đã diễn ra quá nửa, cô mới xuất hiện với Cứ đổ tại cơn mưa, rồi tiếp đó là Hề và So đậm. Điều kỳ lạ là sau mỗi phần trình diễn, Phương Ly nhanh chóng trở về hậu trường, không nán lại giao lưu như các nghệ sĩ khác.

Dẫu vậy Phương Ly vẫn để lại dấu ấn riêng khi được ưu ái trình diễn tiết mục solo Vỗ tay. Đến lúc này, cô mới nán lại sân khấu, mở lòng và giao lưu với khán giả đã chờ đợi nữ ca sĩ suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Phương Ly giải thích lý do cô kiệm lời là mọi cảm xúc và những điều muốn nói đã được gửi gắm qua bài hát Vỗ tay có thông điệp tích cực. Đặc biệt, ở tiết mục So đậm, Phương Ly có màn lột đồ, khoe vóc dáng với vũ đạo gợi cảm khiến hàng chục nghìn khán giả reo hò không ngừng.

Những đáng tiếc

Các phần giao lưu ngắn giữa tiết mục là cầu nối khéo léo, dù không phải lúc nào cũng tự nhiên. Trong đó, chuyện tình cảm của Orange và Bích Phương một lần nữa được khai thác triệt để.

Chẳng hạn sau khi kết thúc tiết mục Đồng dao xinh gái, một em xinh mở đầu phần giao lưu khán giả bằng câu hỏi: “Mọi người biết bài này ai làm nhạc không ạ? Người này chắc mới ngủ dậy. Lúc 4h sáng”. Vũ Thảo My tiếp lời bằng bài thơ tặng Orange: “Cam tròn lấp lánh như mắt người thương / 4 giờ tỉnh giấc thấy lòng vấn vương”.

Quỳnh Anh Shyn không chịu thua, khuấy động khán giả khi nhắc đến “couple” của Tăng Duy Tân và Bích Phương, trước khi giới thiệu tiết mục Cầm kỳ thi họa của team đàn chị.

Tăng Duy Tân xuất hiện trong tiết mục Em chỉ là của team Bích Phương, khiến khán giả đồng thanh hô vang “Tăng Duy Phương” và “Hôn đi”. Lúc này, Bích Phương hài hước nói với các em xinh khác: “Sợ quá, dìu chị đi”.

Sang tới tiết mục Best of luck của Best5, Orange tiếp tục bị trêu đùa chuyện tình cảm. Cụ thể, Trấn Thành hỏi: “Dạo này em thường dậy sớm đúng không?”. Bích Phương đáp lời thay đàn em: “Lúc 4 giờ”, khiến Orange vội vàng lên tiếng: “Thôi chúng ta tập trung vào chủ đề chính đi ạ”.

Best5 dành tặng khán giả ca khúc hoàn toàn mới.

So với fan của Anh trai “say hi”, khán giả Em xinh "say hi" được ưu ái hơn khi Best5 không chỉ trình diễn solo mà còn ra mắt ca khúc mới Best of luck do Orange sáng tác. Dù bài hát có cấu trúc khá ngang và giai điệu chưa thực sự bắt tai, phần vũ đạo lại thiếu đồng đều, đây vẫn là món quà được khán giả đón nhận.

Dù được đầu tư kỹ lưỡng, concert vẫn không tránh khỏi một số thiếu sót. Tiết mục mở màn Việt Nam hơn từng ngày gặp vấn đề về âm thanh, phần lời ca không rõ ràng, làm giảm sức hút của màn chào sân. Một số tiết mục như Not my fault bị lấn át bởi nhạc nền, vocal gần như chìm nghỉm. Sự cố âm thanh trong phần trình diễn của Phương Mỹ Chi, khi âm thanh và micro đột ngột tắt tiếng, cũng để lại tiếc nuối.

Việc sử dụng hát đè trong nhiều tiết mục có vũ đạo là điều khó tránh, nhưng đôi lúc khiến khán giả hụt hẫng. Sắp xếp chỗ ngồi chưa hợp lý khiến một số khán giả khu vực SVIP bị khuất tầm nhìn, không thể thưởng thức trọn vẹn sân khấu chính. Đặc biệt, việc bắn pháo hoa hướng về phía khán giả đang gây tranh cãi trên mạng xã hội, đặt câu hỏi về tính an toàn và trải nghiệm người xem.

Em xinh "say hi" là đêm nhạc tràn đầy năng lượng, tôn vinh vẻ đẹp và sự tự tin của phụ nữ Việt. Còn những hạn chế về kỹ thuật âm thanh và sắp xếp không gian, chương trình vẫn để lại dấu ấn với những màn trình diễn mãn nhãn, sự tỏa sáng của dàn nghệ sĩ trẻ.