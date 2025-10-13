Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kim Oanh rời Ban Văn nghệ VTV sau 18 năm

  • Thứ hai, 13/10/2025 19:44 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

NSƯT Kim Oanh rời Ban Văn nghệ thuộc Đài truyền hình Việt Nam sau 18 năm gắn bó. Nữ diễn viên chuyển công tác sang Ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5).

Ngày 13/10, NSƯT Kim Oanh xác nhận với Tri Thức - Znews chị rời Ban Văn nghệ, Đài truyền hình Việt Nam. Nữ diễn viên đã có 18 năm gắn bó với công việc này.

NSƯT Kim Oanh chia sẻ: “Tạm biệt Ban Văn nghệ. Biết ơn Ban Văn nghệ đã cho em được thỏa sức sáng tạo và tỏa sáng hết mình trong thời kỳ chín muồi tại nơi đây. Rất trân trọng và biết ơn”.

NSUT Kim Oanh anh 1

NSƯT Kim Oanh rời Ban Văn nghệ sau 18 năm gắn bó. Ảnh: FBNV.

“Tôi là người đặc biệt thích khám phá khả năng của bản thân. Ngày xưa khi làm diễn viên, tôi nghĩ ngoài việc diễn chắc mình chẳng biết làm gì khác, rồi hoàn cảnh xô đẩy chuyển về đài truyền hình làm biên tập viên. Sau đó, tôi đi học đạo diễn và trở về đài làm đạo diễn. Sau đó, tôi làm giáo viên và cũng dạy được rất nhiều học trò giỏi. Chính vì thế, bây giờ tôi rất tự tin khi chuyển sang một công việc mới. Tôi háo hức được chinh phục công việc mới và làm việc với đồng nghiệp mới”, nghệ sĩ chia sẻ thêm.

Trước đó, NSƯT Kim Oanh là biên tập viên và đạo diễn phòng sân khấu của Ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam. Thời gian tới, chị chuyển công tác sang ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5).

NSƯT Kim Oanh sinh năm 1975, theo học khoa Đạo diễn Đại học Sân khấu Điện ảnh và được biết tới qua nhiều bộ phim truyền hình như Sóng ở đáy sông, Ma làng, Những ngọn nến trong đêm, Đừng bắt em phải quên… Năm 2023, nữ diễn viên góp mặt trong phim điện ảnh Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ.

Năm 2012, Kim Oanh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Một năm sau đó, chị nhận giải thưởng Liên hoan truyền hình toàn quốc.

Minh Hạo

NSƯT Kim Oanh Victor Vũ Ban Văn nghệ VTV3

  • Vũ Quốc Việt

    Vũ Quốc Việt

    Vũ Quốc Việt, thường được gọi là Victor Vũ là một đạo diễn phim, nhà biên kịch phim, nhà sản xuất phim và dựng phim người Mỹ gốc Việt. Bộ phim đầu tiên Victor Vũ đạo diễn là phim ngắn mang tên "Firecracker" (1997). Anh nổi tiếng qua các bộ phim hài "Chuyện tình xa xứ", "Cô dâu đại chiến", phim cổ trang võ thuật "Thiên Mệnh Anh Hùng". Victor giành giải thưởng "Đạo diễn điện ảnh xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng (2012).

    Bạn có biết: Quả tim máu là bộ phim thành công nhất của Victor Vũ về phương diện thương mại. Ra mắt năm 2014, Quả tim máu đạt doanh thu phòng vé 86 tỷ đồng

    • Ngày sinh: 25/11/1975
    • Nơi sinh: California, Mỹ
    • Vợ: Đinh Ngọc Diệp
    • Phim tiêu biểu: Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Quả tim máu, Lôi báo,...

