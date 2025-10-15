Cuộc thi Hồ Quỳnh Hương làm giám khảo trao giải 600 triệu đồng

Tiếng hát Hà Nội 2025 chuẩn bị diễn ra và gây chú ý khi có tới 4 chung kết diễn ra từ 27/11 tới đầu tháng 12.

Sau hai mùa giải 2023 và 2024, Tiếng hát Hà Nội 2025 chính thức khởi động. Cuộc thi năm nay mở rộng phạm vi dự thi ra toàn cầu, chào đón thí sinh ở bất cứ đâu, không phân biệt quốc tịch. Chỉ cần đáp ứng quy chế, các giọng ca đều có thể tham gia.

Đáng chú ý, thí sinh quốc tế có thể tham gia vòng sơ khảo bằng hình thức gửi video dự thi. Tuy nhiên, từ vòng bán kết, tất cả thí sinh đều phải biểu diễn trực tiếp tại địa điểm tổ chức và bắt buộc hát bằng tiếng Việt. Quy định này nhằm tôn vinh vẻ đẹp ngôn ngữ, lan tỏa tinh thần và bản sắc âm nhạc Việt Nam đến khán giả toàn cầu.

Hồ Quỳnh Hương là một trong các giám khảo, cố vấn chuyên môn của cuộc thi. Ảnh: FBNV.

Giữ mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng tài năng âm nhạc, cuộc thi năm nay quy tụ dàn ban giám khảo và cố vấn chuyên môn đông đảo gồm: NSND Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, NSND Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, NSND Hà Thủy, NSND Mai Hoa, NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, cùng các ca sĩ Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh và nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Điểm mới đáng chú ý trong format 2025 là các thử thách chuyên biệt về âm nhạc như: hát ngẫu hứng, remix trong thời gian giới hạn, biểu diễn cùng nhạc cụ… Những phần thi này hứa hẹn mang đến không khí cạnh tranh hấp dẫn, đậm tính giải trí và tương tác, giúp thí sinh có cơ hội thể hiện năng lực toàn diện hơn thay vì chỉ phô diễn giọng hát.

Ngoài kỹ thuật thanh nhạc, thí sinh được khuyến khích rèn luyện kỹ năng sân khấu, phản xạ nhanh và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Cuộc thi có ba hạng mục chính gồm thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ, với giải thưởng cao nhất là 600 triệu đồng. Đặc biệt, đây có lẽ là cuộc thi âm nhạc đầu tiên ở Vpop có tới 4 đêm chung kết. Cụ thể, đêm chung kết phong cách thính phòng diễn ra ngày 27/11, chung kết phong cách nhạc nhẹ ngày 30/11, dân gian ngày 3/12 và chung kết xếp hạng, trao giải ngày 9/12.

Ra đời từ truyền thống của cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hà Nội, chương trình đã trở thành bệ phóng cho nhiều giọng ca nổi tiếng như NSND Mai Hoa, Anh Thơ, NSND Hồng Hạnh, NSƯT Phương Anh… Năm 2025, cuộc thi tạo cơ hội giao lưu văn hóa, lan tỏa âm nhạc Việt và hình ảnh thủ đô đến bạn bè thế giới. Đây cũng là một phần trong chiến lược dài hạn đưa Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo và điểm đến nghệ thuật đương đại của khu vực.