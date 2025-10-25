Tình trạng H'Hen Niê hiện tại

H'Hen Niê bị nổi mề đay khiến gương mặt sưng phù sau sinh con. Trong hình ảnh mới đây bên ông xã, hoa hậu đã cải thiện tình hình sức khỏe.

Mới đây, trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi chia sẻ hình ảnh trong buổi hẹn hò với H’Hen Niê. Hai người có không gian riêng sau thời gian tập trung chăm sóc con. Cả hai tận hưởng bữa tối ấm cúng, lãng mạn. Nàng hậu không trang điểm, xuất hiện với vẻ ngoài mộc mạc, đơn giản. Đặc biệt, trong hình ảnh, có thể thấy H’Hen Niê đã trở lại bình thường sau khi bị nổi mề đay. Gương mặt cô không còn sưng phù như hình ảnh gây lo lắng trước đó.

Hình ảnh mới đây của H'Hen Niê. Ảnh: FBNV.

Ít ngày trước, H’Hen Niê chia sẻ cô bị nổi mề đay. Theo hoa hậu, thời điểm mới bị nổi mề đay, cô lo lắng đến mức sớn gai óc và thẫn thờ.

“Khi bình tĩnh lại, tôi nấu nước đậu xanh uống. Chỗ bị ngứa và sưng, tôi lau với nước muối sinh lý rồi bôi thuốc đỏ lên, dầu tràm ở các huyệt nên có giảm. Cứ đúng buổi chiều, nó lại lên, H’Hen Niê vẫn tiếp tục làm như vậy. Sau 4 ngày, nó giảm dần và giờ cũng ổn hết rồi”, H’Hen Niê kể.

H’Hen Niê sinh con gái đầu lòng vào 20/9. Sau đó, cô được ông xã và gia đình chăm sóc tận tình. Sau khoảng 10 ngày sinh con, cô giảm được 9 kg, sức khỏe, tinh thần ổn định, ăn ngủ tốt. Ngoài việc nổi mề đay, may mắn, mọi chỉ số của hoa hậu, từ huyết áp, sản dịch, sự co hồi của tử cung, nhiệt độ cơ thể đến tinh thần của hoa hậu đều được theo dõi kỹ lưỡng mỗi ngày. ​H’Hen Niê ngủ ngon, sâu giấc, trung bình 8 tiếng vào ban đêm và còn có những giấc ngủ ngắn cùng con vào ban ngày.

“​Hành trình cân nặng của mẹ thật diệu kỳ: lúc mang thai là 59 kg, lên bàn sinh là hơn 70 kg và giờ đây, sau hơn 10 ngày, mẹ đã ở mốc 61 kg”, H'Hen Niê cho biết.