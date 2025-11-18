Nữ diễn viên Gina Lima qua đời ở tuổi 23

Gina Lima được bạn trai cũ phát hiện trong tình trạng bất tỉnh ở căn chung cư tại thành phố Quezon, Philippines. Gia đình đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi của cô.

Nữ diễn viên Gina Lima qua đời vào 17/11. Gina được bạn trai cũ tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại căn hộ chung cư ở Brgy. Katipunan, thành phố Quezon, Philstar đưa tin.

Ronquillo - bạn trai cũ của Gina Lima - khai với cảnh sát vào khoảng 8h30, khi anh tỉnh dậy, Gina không còn cử động nữa. Sau đó, người này đưa cô đến Bệnh viện đa khoa thành phố Quezon. Nhân viên y tế sau đó tuyên bố Gina đã tử vong. Dựa trên báo cáo ban đầu, nguyên nhân tử vong của Gina Lima được ghi nhận là "suy hô hấp tim mạch".

Gina Lima qua đời vào 17/11 ở tuổi 23. Ảnh: PEP.

Vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân cái chết của Gina. Gia đình và bạn bè cô cho biết đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi.

Theo Philstar, Gina Lima và bạn trai cũ đã chia tay được 3 năm. Tuy nhiên, Ronquillo gần đây đến thăm Gina tại căn hộ của cô.

Gina Lima sinh năm 2002, là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Thông qua trang cá nhân, Gina Lima giới thiệu cô là nghệ sĩ của Vivamax. Trước khi qua đời, cô từng tham gia bộ phim My Fairy Tail Love Story, có sự góp mặt của Elmo Magalona và Janella Salvador, được sản xuất bởi Regal Entertainment.

Bên cạnh đó, cô còn phát triển công việc người mẫu và đã tham gia nhiều buổi chụp hình cho các thương hiệu.

Trong một bài đăng ngày 13/9, chị gái của Gina viết: "Chị nhớ em, Gina Lima. Em là người duy nhất ở xa chúng ta. Mọi người đều đang ở Bayugan. Ước gì em cũng sống ở Bayugan này. Hãy luôn cẩn thận khi ở Manila nhé”.

Trong khi đó, bạn bè mô tả Gina là một người tràn đầy sức sống, lạc quan, tham vọng và luôn mơ ước đạt được nhiều thành tựu hơn, PEP cho biết.

Khoảng 5 ngày trước khi qua đời, nữ diễn viên chia sẻ bài đăng có nội dung: “Gửi bản thân, 5 năm nữa tôi sẽ khiến bạn tự hào, tôi hứa”. Các bài đăng trên trang cá nhân của Gina cho thấy cô có tình yêu lớn dành cho du lịch, cuộc sống về đêm.