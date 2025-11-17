Xa Thi Mạn hốc hác khi tới tiễn đưa Hứa Thiệu Hùng

Chiều 17/11, Xa Thi Mạn và nhiều ngôi sao tới tiễn đưa Hứa Thiệu Hùng. Nữ diễn viên hốc hác, mắt sưng húp vì khóc nhiều.

Ngày 17/11, tờ HK01 đưa tin lễ viếng nam diễn viên Hứa Thiệu Hùng được cử hành vào chiều cùng ngày. Khi còn sống, Hứa Thiệu Hùng được nhiều người yêu mến. Do đó, nhiều đồng nghiệp chẳng hạn Xa Thi Mạn, Cổ Thiên Lạc, Thành Long, Lâm Phong, Trịnh Gia Dĩnh, Ngô Ngạn Tổ, Tuyên Huyên, Tiền Gia Lạc… đã tới tiễn đưa hoặc gửi vòng hoa tưởng nhớ Hứa Thiệu Hùng.

Là một trong những nghệ sĩ trực tiếp tới tang lễ, Trương Gia Huy chia sẻ: "Thật ra, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè vào ngày biết tin anh ấy lâm bệnh nặng, nhưng hôm đó tôi không thể đến bệnh viện thăm anh ấy. Tôi nhớ hồi mới vào TVB, tôi có vài lần hợp tác với anh ấy”.

Trương Gia Huy tới viếng đàn anh. Ảnh: HK01.

“Khi biết anh ấy qua đời, tôi rất đau lòng khi mất đi một diễn viên giỏi như vậy. Anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều đồng nghiệp và luôn biết cách chiếm trọn tình cảm của khán giả. Điều đó thực sự hiếm có. Làm việc với anh ấy không hề có áp lực", Trương Gia Huy bày tỏ.

Xa Thi Mạn nhận Hứa Thiệu Hùng là cha nuôi. Trả lời truyền thông Hong Kong bên ngoài nhà tang lễ, Xa Thi Mạn bày tỏ cô rất bàng hoàng và sốc khi hay tin cha nuôi qua đời. Theo miêu tả của Singtao, Xa Thi Mạn trông nhợt nhạt, hốc hác và mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

Xa Thi Mạn tâm sự: "Ông ấy là người tôi vô cùng kính trọng. Tôi quen ông đã lâu và ông như một người cha với tôi. Ông luôn rất nghiêm túc trong diễn xuất và mỗi nhân vật ông thể hiện đều để lại ấn tượng sâu sắc. Ông luôn lạc quan trên phim trường và tạo niềm vui cho mọi người. Ngay cả khi mọi người đều kiệt sức, ông vẫn luôn đùa giỡn và làm không khí thêm sôi động”.

Xa Thi Mạn tiều tụy sau khi cha nuôi qua đời. Ảnh: Stheadline.

Theo Xa Thi Mạn, Hứa Thiệu Hùng luôn lạc quan, yêu thương gia đình và đối xử rất tốt với họ. Ông đã làm việc chăm chỉ cả đời để kiếm tiền, hy vọng mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình.

“Ông không còn nữa, nhưng chúng ta nên tiếp nối tính cách lạc quan và tích cực của ông. Dù rất buồn, chúng ta vẫn phải tiến về phía trước một cách tích cực. Bởi ông luôn khuyến khích chúng tôi sống hạnh phúc và dường như ông đã hạnh phúc mỗi ngày. Vậy nên, bố ơi, con rất nhớ bố, nhưng con sẽ không khóc nữa. Con sẽ nhớ bố, sẽ luôn hạnh phúc và chăm sóc gia đình bố", Xa Thi Mạn nói thêm.

Hứa Thiệu Hùng ra đi thanh thản tại bệnh viện vào 28/10 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, hưởng thọ 76 tuổi.

Hứa Thiệu Hùng sinh năm 1948 tại Hong Kong, từng làm việc trong ngân hàng trước khi theo đuổi nghệ thuật. Ông tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Sứ đồ hành giả, Macau Phong vân, Huyết chiến…