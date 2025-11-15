Anh trai 'say hi' đính chính

Theo bài đăng mới nhất từ ê-kíp sản xuất Anh trai "say hi", thông tin concert của chương trình diễn ra tại Hà Nội vào tháng 1/2026 là không chính xác.

Tối 15/11, đơn vị sản xuất Anh trai “say hi” lên tiếng đính chính thông tin concert của chương trình diễn ra tại Hà Nội vào tháng 1/2026. Theo đơn vị sản xuất, đây là thông tin không chính xác.

“Gần đây xuất hiện một số thông tin về việc Anh trai 'say hi' 2025 concert day 2 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 1/2026. Chúng tôi xin khẳng định đây là thông tin không chính xác. Quý khán giả vui lòng cập nhật các thông tin chính thức từ Fanpage Official. Tránh các trường hợp sử dụng, lạm dụng thông tin sai để gây hoang mang và trục lợi từ các đối tượng xấu”, ê-kíp sản xuất thông báo.

Hình ảnh trong Anh trai "say hi" mùa 2. Ảnh: NSX.

Anh trai “say hi” mùa 2 đang bước vào giai đoạn nước rút với live stage 4 lên sóng từ tối 15/11. Chương trình năm nay quy tụ 30 anh trai bao gồm Karik, B Ray, Ngô Kiến Huy, Cody Nam Võ… Tương tự mùa 1, họ trải qua các thứ thách hát, nhảy để tìm ra những anh trai lọt vào Best5 dựa trên số phiếu bình chọn của khán giả.

Hiệu ứng của mùa 2 được nhận xét là chưa thể vượt qua sức nóng của mùa 1. Tuy nhiên, chương trình cũng có nhiều tiết mục được khán giả yêu thích như Màn kịch câm, Sớm muộn thì, Hermosa, Đa nghi…

Concert của chương trình sẽ diễn ngày 27/12 tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TP.HCM) với sự tham gia của 30 anh trai mùa 2. Vừa qua, ê-kíp sản xuất đã mở bán vé Early Bird. Chỉ sau một giờ mở bán, vé đã được tẩu tán hết.