Bộ phim có toàn bộ dàn diễn viên chính qua đời

“Ông nội quốc dân” Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91 vào rạng sáng 25/11 (giờ địa phương). Khi tin tức về sự ra đi của nam diễn viên huyền thoại lan truyền trong cộng đồng, một bộ phim có ông tham gia bất ngờ xuất hiện trở lại trên mạng xã hội. Đó là Late Blossom (tựa Việt: Hoa nở muộn).

Bộ phim điện ảnh phát hành vào năm 2011 do Choo Chang Min viết kịch bản và đạo diễn, chuyển thể từ bộ truyện tranh I Love You (2007) của Kang Full. Tác phẩm thuộc thể loại tình cảm lãng mạn, ghi lại tình yêu tuổi già và giai đoạn cuối đời, với sự tham gia của 4 nghệ sĩ gạo cội Lee Soon Jae, Yoon So Jung, Song Jae Ho và Kim Soo Mi.

Dàn diễn viên chính của Late Blossom (từ trái qua phải): Lee Soon Jae, Yoon So Jung, Kim Soo Mi và Song Jae Ho.

Trong Late Blossom, Lee Soon Jae thủ vai Kim Man Seok, người giao sữa cáu kỉnh, nóng tính và nhiều chuyện. Mỗi sáng, ông đánh thức cả làng dậy bằng chiếc xe cũ kỹ, ồn ào. Trong lúc làm việc, ông gặp Song Ee Peun, bà lão lang thang khắp thị trấn vào lúc bình minh để nhặt giấy vụn. Sau những lần như thế, tình cảm bắt đầu được nhen nhóm.

Trong khi đó, ông Song Jae Ho hóa thân thành nhân vật Jong Kun Bong, người trông coi bãi đậu xe cạnh khu phế liệu. Ông có vợ là bà Jo Soon Yi (Kim Soo Mi), mắc bệnh Alzheimer.

Do dàn diễn viên cao tuổi, ban đầu phim gặp khó khăn về tài chính, chỉ được quay với kinh phí một tỷ won ( 684.000 USD theo mệnh giá hiện hành). Về sau, mới kêu gọi được thêm 1,1 tỷ won ( 753.000 USD ) tiền quảng bá, con số khá nhỏ so với hầu hết phim thương mại Hàn Quốc.

Late Blossom cũng mở màn lặng lẽ. Tuy nhiên, nhờ nội dung sâu sắc và cảm động, bộ phim độc lập này dần nhận được sự truyền miệng tích cực từ khán giả và lời khen ngợi từ giới phê bình.

Cuối cùng, phim thành công về mặt doanh thu với hơn 1.645.505 vé được bán ra, đạt hơn 8 triệu USD doanh thu nội địa.

Phim còn mang về cho bà Kim Soo Mi giải Rồng Xanh ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ông Lee Soon Jae cũng thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Kê và Bách Hoa Trung Quốc năm 2011.

Nhờ thành công đó, nhà sản xuất quyết định làm bản truyền hình dài 16 tập vào năm 2012. Trong số dàn diễn viên cũ, chỉ có ông Lee Soon Jae tiếp tục đảm nhận vai diễn của mình.

Sự ra đi của ông Lee Soon Jae khiến Late Blossom được chú ý trở lại.

Hiện tại, phim được chú ý trở lại vì lý do đáng buồn. Cùng với sự ra đi của ông Lee, toàn bộ dàn diễn viên chính năm xưa của Late Blossom đều không còn trên cõi đời.

Bà Yoon So Jung qua đời ở tuổi 73 vì nhiễm trùng máu vào ngày 16/6/2017 tại bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc.

Ba năm sau, ông Song Jae Ho cũng rời xa nhân thế ở tuổi 83 vì bệnh mãn tính. Bà Kim Soo Mi bị ngừng tim đột ngột ở tuổi 75 vào tháng 10/2024.

Theo AllKpop, trong lòng người hâm mộ, dù cả 4 diễn viên đều không còn, diễn xuất của họ vẫn tồn tại như “khoảnh khắc trọn vẹn”, chạm đến trái tim khán giả theo cách không gì có thể thay thế.

Nhiều người bày tỏ cảm xúc: “Mọi cảnh phim đều sống động. Thật khó tin là không ai trong số họ ở ở đây nữa”, “Chỉ cần nhắc đến tên họ thôi cũng khiến tim tôi đau nhói”, “Giá như thời gian có thể ngừng lại ngay khoảnh khắc ấy”, “Họ sẽ mãi sống trong trái tim người hâm mộ”, “Một trong những bộ phim cảm động nhất tôi từng xem”…