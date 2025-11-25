Thông tin tang lễ 'ông nội quốc dân' Lee Soon Jae

Lee Soon Jae qua đời vào rạng sáng 25/11. Tang lễ diễn viên gạo cội được tổ chức tại Seoul và thi thể cố diễn viên sẽ được an táng tại Eden Paradise, Icheon.

Theo Chosun, tang lễ của diễn viên Lee Soon Jae được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Asan, Seoul. Chủ tang gồm vợ ông, bà Choi Hee Jung, cùng con trai và con gái, còn việc đưa tang sẽ do các học trò, môn sinh của ông đảm nhận. Tang lễ diễn viên gạo cội được gia đình tổ chức giản dị, không ồn ào.

Lễ viếng bắt đầu từ khoảng 13h ngày 25/11, trong khi lễ động quan sẽ diễn ra vào 6h20' sáng 27/11. Thi thể cố diễn viên sẽ được an táng tại Eden Paradise, Icheon.

Lee Soon Jae qua đời vào rạng sáng 25/11. Ảnh: Osen.

Trước đó, thông tin "ông nội quốc dân" qua đời gây chấn động giới giải trí Hàn Quốc. Nam diễn viên trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 25/11, hưởng thọ 91 tuổi. Lee Soon Jae sinh năm 1934 tại Hoeryong, Hamgyong Bắc. Ông được xem là “lịch sử sống” của ngành phát thanh - truyền hình Hàn Quốc và là diễn viên cao tuổi nhất vẫn hoạt động.

Ở tuổi 70, ông vẫn tham gia sitcom High Kick!, và đến tuổi 90 vẫn bước lên sân khấu kịch, thể hiện niềm đam mê diễn xuất không ngừng và nhận được sự kính trọng, ngưỡng mộ từ các thế hệ đàn em. Nam diễn viên được khán giả gọi bằng biệt danh “ông nội quốc dân” khi thường xuyên hóa thân các vai diễn người ông, người cụ đáng kính trong gia đình.

Một số phim nổi bật mà Lee Soon Jae từng tham gia như Gia đình là số một, Ngôi sao khoai tây, Điều ba mẹ không kể hay Hoa nở muộn... Nhờ những cống hiến to lớn cho ngành phim ảnh Hàn Quốc, ông đã được trao Huân chương Chiến công Văn hóa Geumgwan hạng hai vào năm 2018.

Song song với hoạt động biểu diễn, ông còn giữ vai trò giáo sư danh dự tại Khoa Nghệ thuật Diễn xuất, Đại học Gachon, góp phần đào tạo nhiều thế hệ diễn viên trẻ.