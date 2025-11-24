‘Tài xế taxi’ đang gây sốt châu Á

Theo trang Nielsen Korea, tập đầu tiên của loạt phim truyền hình Taxi Driver mùa 3 vừa ra mắt hôm 21/11 đã lập tức gây sốt, đạt rating trung bình lên tới 9,5% trên đài SBS, có thời điểm vượt hơn 11%. Không những vậy, Taxi Driver 3 còn lập kỷ lục rating cao nhất trong số các miniseries năm nay.

Trước đó, mùa 2 loạt phim khép lại với cái kết mở. Không ngoài dự đoán, biệt đội Taxi Cầu Vồng tiếp tục trở lại ở mùa 3 và bắt tay vào một nhiệm vụ nguy hiểm mới: Giải cứu nữ sinh trung học Yoon Yi Seo bị bắt cóc bởi một tổ chức tội phạm lừa đảo, buôn người.

Như thường lệ, nam chính Kim Do Ki (Lee Je Hoon) vẫn là ngôi sao của Taxi Driver. Anh cùng các cộng sự lên kế hoạch điều tra, thu thập manh mối và tiếp cận sào huyệt tội phạm nhằm triệt phá đường dây này. Màn hợp tác ăn ý của của các thành viên nhóm Taxi Cầu Vồng tạo nên những thước phim hành động căng thẳng, mãn nhãn.

Ngoài nội dung hấp dẫn, Lee Je Hoon cũng trở thành tâm điểm bàn luận của người xem với những màn khoe vóc dáng ấn tượng. Loạt hình ảnh tài tử mặc áo bó tôn body, để lộ cơ bắp vạm vỡ được lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn, hội nhóm phim, thu hút nhiều bình luận của khán giả. Trước đó, chia sẻ với truyền thông, ngôi sao Taxi Driver 3 cho hay anh dành nhiều tâm huyết tập luyện, kết hợp với chế độ ăn uống khắt khe để có được thân hình lý tưởng khi lên phim.

Lee Je Hoon sinh năm 1984, là một trong những nam diễn viên triển vọng của Hàn Quốc. Từng tham gia nhiều phim ngắn hay các dự án quy mô nhỏ, Lee Je Hoon chỉ thực sự bứt phá sau Bleak night (2011). Sau bước ngoặt sự nghiệp này, tài tử lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn có tiếng nhờ ngoại hình điển trai và diễn xuất tốt.

Ngôi sao sinh năm 1984 nhận được lời khen từ khán giả lẫn giới chuyên môn nhờ việc không ngại lăn xả hay giới hạn bản thân ở bất kỳ loại vai nào. Cũng chính điều này giúp Lee Je Hoon dễ dàng hóa thân Kim Do Ki trong Taxi Driver một cách tự nhiên, không gượng ép. Anh cũng tận dụng được lợi thế về hình thể, gương mặt để biến nhân vật trở nên gần gũi, chiếm trọn thiện cảm từ phía người xem.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.