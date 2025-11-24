Hoa hậu Hoàn vũ chưa được buông tha

Cựu giám khảo Omar Harfouch tiếp tục tung ra bằng chứng, tố tổ chức Miss Universe 2025 gian lận kết quả.

Ngày 23/11, trên trang cá nhân, ông Omar Harfouch - từng là thành viên ban giám khảo Miss Universe 2025 song đã từ chức ngay trước thềm chung kết - tiếp tục lên tiếng tố BTC cuộc thi sắc đẹp này gian lận kết quả.

Omar Harfouch tung ra bức ảnh các chiếc cúp của cuộc thi, được cho là chụp vào ngày 14/11 (tức ngay trước ngày ông bay tới Bangkok) và tiết lộ chính chủ tịch Miss Universe - Raúl Roch - đã đưa cho mình.

"Raúl Rocha đích thân đưa những chiếc cúp cho tôi ở Dubai để tôi cất trong hành lý mang tới Bangkok, vì ông ta sợ bị nhà chức trách Thái Lan bắt giữ do rủi ro pháp lý liên quan đến gian lận xung quanh việc mua lại Tổ chức Miss Universe... Kết quả cho các danh hiệu Continental Miss và những chiếc cúp đã được định đoạt từ nhiều tuần trước", vị cựu giám khảo cho hay.

Chiến thắng của hoa hậu Mexico - Fátima Bosch - bị tố là gian lận.

Omar Harfouch gọi đây là một vụ bê bối, đồng thời cho hay tất cả nhân viên làm việc cho Raúl Rocha đều biết rõ về vụ gian lận kết quả này. Kèm theo đó, Omar chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn, được cho là của trợ lý Raúl Rocha. Người này liên hệ với Omar để bàn bạc về địa điểm lấy những chiếc cúp sau khi được mang đến Bangkok. "Xin hãy để nó ở quầy lễ tân, nhớ che lại thật kỹ vì không ai được phép nhìn thấy nó. Nó chứa thông tin về người chiến thắng và rất bảo mật", trích tin nhắn của người được cho là trợ lý của Raúl Rocha.

Trước đó, hôm 22/11, Omar Harfouch từng lên tiếng, yêu cầu tước vương miện tân hoa hậu Fátima Bosch ngay lập tức, vì cho rằng "có mối liên hệ tài chính và chính trị giữa gia đình cô và tổ chức Miss Universe".

Ngoài ra, Omar Harfouch cũng đề xuất thành lập hội đồng giám khảo độc lập, minh bạch ở cả cấp quốc gia và quốc tế, dưới sự giám sát của một công ty kiểm toán nhằm xác minh tất cả phiếu bầu.

Trước loạt bài tố của vị cựu giám khảo trên mạng xã hội, phía BTC Miss Universe vẫn chưa có động thái phản hồi chính thức. Đương kim hoa hậu Fátima Bosch cũng vẫn giữ im lặng trước những lời cáo buộc.