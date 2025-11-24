Phim 'Truy tìm long diên hương' không đối thủ ở phòng vé

Bước sang tuần chiếu thứ 2, "Truy tìm long diên hương" vẫn áp đảo về thành tích phòng vé. Tác phẩm hiện đã vượt mốc doanh thu trăm tỷ.

Truy tìm long diên hương vẫn là cái tên được săn đón nhất rạp Việt tuần qua. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tác phẩm mang về hơn 40 tỷ đồng cuối tuần qua, với khoảng 430.000 đầu vé bán ra trên 11.500 suất chiếu.

Trước đó, chiều 21/11, Truy tìm long diên hương vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng . Tính đến cuối ngày 23/11, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Dương Minh Chiến ghi nhận thành tích 137 tỷ.

Những ngày qua, tác phẩm thu hút sự quan tâm của người yêu điện ảnh, tạo được độ thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội nhờ câu chuyện hấp dẫn, pha trộn hài hòa giữa hành động và hài. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Dương Minh Chiến cho biết thành tích doanh thu phim nằm ngoài kỳ vọng của anh và ê-kíp.

Truy tìm long diên hương đang hướng tới cột mốc 300 tỷ. Ảnh: ĐPCC.

Sức hút áp đảo của bộ phim Việt khiến các đối thủ khác hoàn toàn lép vế. Một bộ phim nội địa ra mắt tuần qua là Cưới vợ cho cha chỉ kịp dắt túi gần 4 tỷ đồng trong tuần mở màn - thành tích khá khiêm tốn với mặt bằng phim năm 2025.

Hai phim quốc tế là Anh trai say xe và Wicked 2 cũng có thành tích không nổi bật. Anh trai say xe được nhận xét khá tích cực về chất lượng, xếp vị trí top 2 phòng vé với doanh thu mở màn hơn 7 tỷ đồng . Trong khi hậu truyện Wicked kiếm được 4 tỷ, xếp vị trí top 3. Tuy nhiên, tác phẩm nhạc kịch vướng nhiều phản hồi trái chiều sau khi ra mắt.

Tuần này, thêm 2 phim Việt ra mắt là Quán Kỳ Nam và Phòng trọ ma bầu. Ngoài ra, còn có hai dự án quốc tế đáng chú ý là Phi vụ động trời 2 và Phi vụ thế kỷ: Thoắt ẩn thoắt hiện. Song theo dự đoán của Tri Thức - Znews, khả năng tạo kỳ tích phòng vé của những cái tên này không cao.

Truy tìm long diên hương rất có thể sẽ có thêm 1 tuần "rộng đường" vì không đối thủ. Đứa con tinh thần của Dương Minh Chiến không gặp nhiều khó khăn để chinh phục cột mốc doanh thu 200 tỷ đồng .