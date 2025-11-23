Taylor Swift tổ chức hôn lễ ở dinh thự 17 triệu USD

Lễ cưới của Taylor Swift và Travis Kelce sẽ được tổ chức ở dinh thự xa hoa trị giá 17 triệu USD tại New England. Nữ ca sĩ trồng rất nhiều hoa tươi trang trí cho hôn lễ.

Theo Page Six, Taylor Swift đang biến dinh thự trị giá 17 triệu USD của mình tại New England trở thành địa điểm tổ chức lễ cưới. Nguồn tin của tờ US Sun cho hay siêu sao âm nhạc đang xây dựng một khu vườn hoa trong khuôn viên dinh thự.

Ban đầu, giọng ca Cruel Summer và hôn phu từng cân nhắc tổ chức hôn lễ ở Italy. Song, họ đã thay đổi ý định vì căn nhà tại New England có thể mang lại nhiều lựa chọn tiện nghi hơn. Cặp đôi được cho là sẵn sàng chi 1,2 triệu USD chỉ riêng cho phần trang trí cảnh quan, bao gồm cả lương của đội ngũ làm vườn và tăng cường an ninh để đảm bảo mọi hoạt động được giữ kín trước ngày lễ trọng đại.

Dinh thự xa hoa trị giá 17 triệu USD của Taylor Swift. Ảnh: Page Six.

Nguồn tin cho biết Taylor Swift muốn trồng hoa hồng đỏ, cẩm tú cầu, lan và mẫu đơn trong khuôn viên khu dinh thự từ trước đó nhiều tháng.

“Taylor muốn toàn bộ buổi lễ giống như một biển hoa, với lan trắng, tím, hồng, cùng cẩm tú cầu xanh, trắng, hồng và mẫu đơn với sắc hồng, trắng, đỏ. Cô ấy mơ được phủ kín lễ cưới với hoa tươi khắp nơi, biến giấc mơ thời thiếu nữ về một lễ cưới giữa biển hoa thành hiện thực”, nguồn tin thân cận cho hay.

US Sun đưa tin Taylor Swift đã chọn hai người bạn thân Selena Gomez và Gigi Hadid làm phù dâu. “Taylor muốn bắt đầu quá trình chuẩn bị đám cưới theo cách này - xây dựng nhóm phù dâu và để mọi người cùng tham gia vào việc chuẩn bị, ăn mừng và lên kế hoạch. Cô ấy muốn mọi thứ thật vui vẻ và đáng nhớ, với các buổi tiệc, chuyến đi chơi và thời gian bên bạn bè trước ngày cưới”, nguồn tin cho biết.

Taylor khoe được bạn trai cầu hôn hồi cuối tháng 8. Ảnh: IGNV.

Trước đó, hồi cuối tháng 8, Taylor Swift gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh trong lễ đính hôn với bạn trai Travis Kelce. “Cô giáo dạy tiếng Anh và thầy dạy thể dục của bạn sắp kết hôn,” siêu sao âm nhạc chú thích hóm hỉnh dưới bài đăng.

Trong ảnh, Taylor hạnh phúc khi được bạn trai quỳ xuống và trao chiếc nhẫn đính hôn trong một khu vườn hoa lãng mạn. Ở bức ảnh khác, ngôi sao nhạc pop trao nụ hôn nồng nhiệt cho Travis Kelce.

Chủ nhân hit Cruel Summer cũng chia sẻ một bức ảnh cận cảnh chiếc nhẫn đính hôn xa hoa với viên kim cương cắt kiểu mỏ cổ điển, được đính trên khung vàng. Theo Page Six, chiếc nhẫn đặc biệt này do chính Travis Kelce thiết kế với sự giúp đỡ của chuyên gia kim hoàn Kindred Lubeck.