Nam ca sĩ bị điều tra vì tham gia đường dây lừa đảo 142 triệu USD

Kim Jae Hee, giọng ca chính của ban nhạc rock Boohwal, bị cáo buộc tham gia công ty lừa đảo. Công ty này đã huy động trái phép 208,9 tỷ won từ khoảng 30.000 người.

Theo tờ Daum, Kim Jae Hee đang bị điều tra với cáo buộc tham gia vào đường dây lừa đảo đầu tư với số tiền lên đến hơn 200 tỷ won. Nam ca sĩ nằm trong số 69 nghi phạm được chuyển giao cho viện kiểm sát, với các cáo buộc như huy động vốn trái phép và lừa đảo, theo luật xử phạt tội phạm kinh tế tại Hàn Quốc.

Kim Jae Hee được xác định giữ chức phó chủ tịch và giám đốc trong công ty lừa đảo. Nam ca sĩ cũng liên tục tham dự các buổi giới thiệu dự án kêu gọi đầu tư ở nhiều nơi trên cả nước. Với vai trò này, Kim nhận khoảng 100 triệu won tiền thù lao. Ngoài ra, ca sĩ còn nhận một chiếc xe sang trị giá khoảng 60-70 triệu won và khoảng hơn 80 triệu won tiền mặt.

Kim đang bị điều tra với cáo buộc huy động vốn trái phép và lừa đảo. Ảnh: Allkpop.

Trước đó, cảnh sát cũng đã bắt giữ hai người được cho là đầu sỏ của đường dây lừa đảo. Theo điều tra ban đầu, công ty lừa đảo này vận hành 35 chi nhánh trên toàn quốc từ tháng 12/2022 - 8/2024, huy động trái phép 208,9 tỷ won từ khoảng 30.000 người. Hiện tại, số nạn nhân đã được xác nhận là 306 người, với tổng thiệt hại khoảng 19 tỷ won.

Công ty này lừa các nạn nhân tham gia bằng những lời kêu gọi hấp dẫn, đảm bảo tiền gốc và hứa hẹn lợi nhuận cao, rồi dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho những nhà đầu tư cũ.

Trước những cáo buộc từ phía cơ quan điều tra, Kim Jae Hee được cho là đã phủ nhận cáo buộc, khai rằng không biết đây là mô hình lừa đảo.

Kim từng là giọng ca chính đời thứ 4 của ban nhạc rock Boohwal, tham gia trong album thứ 3 và thứ 4 của nhóm. Kim là em trai của cố ca sĩ Kim Jae Gi - giọng ca đời thứ 3 của ban nhạc này.