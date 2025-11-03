Clip MONO nhận cuộc gọi lừa đảo chỉ là tiểu phẩm

Mạng xã hội đang lan truyền clip MONO nhận cuộc gọi lừa đảo ngay trên sân khấu sự kiện tại Hà Nội. Song, đây thực chất là một "tiểu phẩm" của BTC để kêu gọi khán giả cảnh giác.

Tối 2/11, MONO gây chú ý khi xuất hiện tại Gala ngày hội An toàn trực tuyến "Không Một Mình", diễn ra tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội). Ngay trên sân khấu, nam ca sĩ nhận được một cuộc gọi video từ số máy lạ. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là Bách, cho biết đang công tác tại C03, Bộ Công an.

Người này thông báo MONO "có liên quan đến một vụ lừa đảo xuyên quốc gia" và yêu cầu ca sĩ phối hợp điều tra bằng cách cung cấp CCCD, số tài khoản ngân hàng. Sau khi bị bóc trần là công an giả, đầu dây bên kia lập tức cúp máy.

Khán giả phía dưới bày tỏ hoang mang trước tình huống bất ngờ này. Đoạn clip MONO nhận cuộc gọi lừa đảo ngay trên sân khấu sự kiện cũng được lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bàn luận. Khán giả bày tỏ thích thú khi "content tự tìm tới" nam ca sĩ.

MONO xuất hiện trong đêm Gala ngày hội An toàn trực tuyến "Không Một Mình".

Song thực chất, MONO cho biết đây chỉ là một "tiểu phẩm" của BTC gửi tới khán giả để cảnh báo về nạn lừa đảo trực tuyến. Chủ nhân hit Waiting For You mong khán giả cảnh giác cao độ trước những cuộc gọi từ số lạ với mục đích lừa đảo.

"Có 3 nguyên tắc 'Không' là không làm theo yêu cầu giữ bí mật, không tham gia link trực tuyến hoặc gặp người lạ, không chia sẻ ảnh nhạy cảm. Và 3 nguyên tắc 'Phải' là phải chặn và báo cáo, phải kiểm chứng thông tin và phải chia sẻ thông tin với người thân của mình", MONO chia sẻ.

Trước đó, chiều 1/11, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ngày hội An toàn trực tuyến "Không Một Mình" chính thức được khai mạc, chung tay hướng tới một không gian mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Diễn ra trong 2 ngày 1-2/11, Ngày hội An toàn trực tuyến "Không Một Mình" mang đến chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp giữa giáo dục, công nghệ và nghệ thuật, giúp người tham gia "chạm" vào thông điệp an toàn trực tuyến một cách gần gũi và trực quan.