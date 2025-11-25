Tổng thống Hàn Quốc tiếc thương ông nội của 'Gia đình là số 1'

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của tài tử Lee Soon Jae.

Theo MBC, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đăng tải bài viết dài để tiễn biệt tài tử Lee Soon Jae.

"Xin cầu nguyện cho linh hồn của tài tử Lee Soon Jae, một ngôi sao lớn của ngành văn hóa nghệ thuật được siêu thoát. Cả cuộc đời tận tâm với diễn xuất, ông đã nâng tầm văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc, mang đến cho công chúng tiếng cười, sự xúc động, niềm an ủi và lòng dũng cảm qua nhiều lĩnh vực như kịch, điện ảnh và truyền hình", Tổng thống Lee Jae Myung chia sẻ.

Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ sự kính trọng và ghi nhận những đóng góp của huyền thoại màn ảnh xứ kim chi. "Đúng như câu nói 'Diễn xuất là người bạn đồng hành suốt đời, ghi lại những câu chuyện của con người', tôi tin rằng đối với ông, diễn xuất là phương tiện để chia sẻ câu chuyện của chính chúng ta với thế giới, truyền tải bản chất của cuộc sống con người. Triết lý về diễn xuất, tâm huyết của một diễn viên cùng với nhân cách của một bậc tiền bối đích thực đã trở thành tấm gương cho các thế hệ diễn viên", ông Lee Jae Myung nhấn mạnh.

"Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91. Ảnh: Nate.

Cuối cùng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định: "Những tác phẩm và thông điệp mà ông để lại sẽ được trao truyền như một di sản văn hóa quý giá của Hàn Quốc. Tôi sẽ mãi nhớ đến ông như một nghệ sĩ được yêu mến và một diễn viên quốc dân qua mọi thế hệ. Vẻ ngoài và giọng nói của ông vẫn còn sống mãi. Mong ông an nghỉ".

Trên các nền tảng mạng, nhiều đạo diễn, nhà sản xuất phim cùng các thế hệ diễn viên của Hàn Quốc cũng chia sẻ loạt bài đăng để tiễn đưa "ông nội quốc dân".

Diễn viên Jung Bo Suk, người từng đóng vai con rể của cố nghệ sĩ trong sitcom Gia đình là số 1, viết trên trang cá nhân: "Thưa thầy, con rất biết ơn thầy trong suốt thời gian qua. Con đã học được từ thầy rất nhiều về diễn xuất, về cuộc sống và cả tâm huyết của một người diễn viên. Con thật tiếc nuối khi thầy vẫn còn nhiều điều dang dở chưa kịp làm trước khi ra đi. Cầu mong nơi thầy đến sẽ thật bình yên, hạnh phúc".

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên OSEN, diễn viên Jung Dong Hwan cho biết anh rất bàng hoàng khi nghe tin ngôi sao gạo cội qua đời ở tuổi 91. Nam diễn viên chia sẻ vài năm trở lại đây, anh từng nghe thông tin về sức khỏe của Lee Soon Jae giảm sút và luôn cầu nguyện cho ông nhanh hồi phục.

"Tôi từng đóng chung với ông trong một số bộ phim truyền hình. Có một lần khi quay xong vào lúc đêm muộn, thấy ông cầm sách trên tay, tôi hỏi ông đi đâu. Sau đó, ông bảo sắp đến trường. Khi ấy, tôi mới biết ông sẽ có mặt để giảng dạy các sinh viên và hướng dẫn họ. Ông là người phi thường và tuyệt vời. Ông đã sống đến giây phút cuối cùng với tất cả nghị lực, tình yêu thương của mình. Vì đã sống trọn vẹn như vậy, tôi tin ông sẽ được nghỉ ngơi thật thanh thản", Jung Dong Hwan chia sẻ.

Lee Soon Jae sinh năm 1934. Ông là nam diễn viên gạo cội của Hàn Quốc với sự nghiệp kéo dài hơn 6 thập kỷ. Bắt đầu đặt chân lên màn ảnh nhỏ từ năm 1961, Lee Soon Jae tới nay đã xuất hiện trong cả trăm tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh. Nam diễn viên được khán giả gọi bằng biệt danh “ông nội quốc dân” khi thường xuyên hóa thân các vai diễn người ông, cụ lớn tuổi trong gia đình.

Một số phim nổi bật mà Lee Soon Jae từng tham gia như Gia đình là số một, Ngôi sao khoai tây, Điều ba mẹ không kể hay Hoa nở muộn... Nhờ những cống hiến to lớn cho ngành phim ảnh Hàn Quốc, ông đã được trao Huân chương Chiến công Văn hóa Geumgwan hạng hai vào năm 2018.