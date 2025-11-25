Ngày cuối đời của 'ông nội quốc dân' Lee Soon Jae

Sáng 25/11, "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91. Hiện gia đình tập trung lo liệu hậu sự cho nam diễn viên. Theo Daum, sức khỏe tài tử yếu những năm gần đây. Ông dừng lại mọi hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc sức khỏe. Waiting for Godot là vở kịch cuối cùng mà ông tham gia trước khi dừng lại hành trình sống.

Sự ra đi của ông khiến người thân, đồng nghiệp và hàng triệu khán giả mộ điệu trên khắp châu Á nói chung và Hàn Quốc nói riêng, bàng hoàng, thương tiếc. Trên các nền tảng mạng, công chúng chia sẻ nhiều bài đăng để tiễn biệt huyền thoại màn ảnh xứ kim chi.

Trong hơn 6 thập kỷ bền bỉ với nghề diễn, Lee Soon Jae hoạt động tích cực, sôi nổi ở nhiều lĩnh vực như sân khấu, truyền hình. Ông tham gia hàng trăm bộ phim lớn nhỏ. Những tác phẩm ghi dấu ấn của tài tử có thể kể đến như Gia đình là số một, Ngôi sao khoai tây, Điều ba mẹ không kể hay Hoa nở muộn...

Tài tử được mệnh danh là "người ông quốc dân" vì vô số lần vào vai ông nội, ông ngoại trong các dự án phim. Tại lễ trao giải KBS Drama Awards 2024 được tổ chức vào cuối năm ngoái, ông đã giành được giải thưởng quan trọng cho vai diễn trong bộ phim truyền hình Gaddamn It của đài KBS2. Lee Soon Jae trở thành người lớn tuổi nhất từng nhận giải thưởng này. Trong bài phát biểu nhận giải, ông xúc động, nói rằng: "Tôi đã sống quá lâu để nhận ra có những ngày như thế này".

Dù tuổi cao, Lee Soon Jae vẫn giữ được sự minh mẫn hiếm thấy. Người thân tiết lộ ông vẫn giữ niềm đam mê lớn với diễn xuất ngay cả khi nằm trên giường bệnh.

Lee Soon Jae sinh năm 1934 tại Hoeryong, tỉnh Bắc Hamgyong. Ông chuyển đến Seoul (Hàn Quốc) khi mới 4 tuổi. Tuổi thơ ông là những ngày cơ cực khi phải làm phụ việc ở chợ Namdaemun cùng người thân. Lee Soon Jae từng theo học ngành triết học tại Đại học Quốc gia Seoul. Ông được truyền cảm hứng về diễn xuất sau khi xem bộ phim Hamlet của Laurence Olivier.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.