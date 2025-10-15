Yến Nhi gợi cảm tại bán kết Miss Grand

Yến Nhi được nhận xét hoàn thành tốt hai phần thi bikini lẫn dạ hội ở bán kết Miss Grand International 2025.

Tối 15/10, bán kết Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại Thái Lan với sự tranh tài của 77 thí sinh thông qua hai phần thi trình diễn áo tắm và dạ hội.

Trong phần thi áo tắm, Yến Nhi diện thiết kế monokini mang tông xanh đen chủ đạo, pha chi tiết họa tiết xanh ngọc ở phần bra. Kiểu dáng áo tắm cắt xẻ sâu hai bên hông và trước bụng, tạo khoảng hở lớn tôn được vóc dáng. Người đẹp chọn kiểu tóc xoăn lọn nhỏ thả dài một bên vai, cài thêm hoa trắng. Màn trình diễn của Yến Nhi nhận được tương tác lớn trên trang chủ Miss Grand Vietnam, nhiều khán giả nhận xét cô có phong thái catwalk tự tin, năng lượng, biết tương tác với ống kính, thể hiện đúng tinh thần cuộc thi đang tìm kiếm.

Hình ảnh Yến Nhi trong phần diễn bikini tại bán kết Miss Grand 2025.

Như mọi năm, hình thể của các thí sinh khá đồng đều, không nhiều khuyết điểm. Những đại diện được đánh giá cao về kỹ năng trình diễn gồm Venezuela, Tanzania, Philippines, Thái Lan. Dù có ngoại hình nóng bỏng, đại diện Kosovo lại có phần thi gây thất vọng vì các bước catwalk không chắc chắn, thiếu năng lượng.

Sau đó, các cô gái bước vào vòng thi dạ hội. Yến Nhi trình diễn ở gần cuối, thiết kế cô lựa chọn thuộc dạ hội hiện đại. Chiếc váy được dựng trên nền vải xuyên thấu màu nude, phủ lớp sequin và pha lê ánh bạc trải dọc từ vai đến chân, tạo hiệu ứng phản sáng mạnh dưới ánh đèn sân khấu.

Phần vai được thiết kế dạng cấu trúc 3D, mô phỏng những mảng tua ánh kim xòe ra như cánh kim loại, gợi cảm giác gai góc. Thân váy có các đường cắt xẻ sâu ở ngực và dọc chân, nhằm phô bày hình thể. Chi tiết tà dài bằng voan trắng chuyển sắc xanh nhạt ở phần đuôi được gắn hai bên tay, giúp người mặc có thể tạo động tác vung tà khi di chuyển.

Yến Nhi chọn váy bạc khoét sâu trước ngực cho phần thi dạ hội.

Trước một ngày, Yến Nhi có màn trình diễn trang phục dân tộc gây sốt mạng xã hội với thiết kế tên "Thăng Long Hội". Phần thi của cô đạt 36 triệu lượt xem trên TikTok chính thức của Miss Grand International. Nhìn chung, Yến Nhi đang thuộc nhóm những thí sinh có kỹ năng trình diễn khá tốt tại cuộc thi. Tuy nhiên, điểm hạn chế của Yến Nhi nằm ở kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, ứng xử, thuyết trình.

Sau bán kết, các thí sinh sẽ được nghỉ ngơi một ngày để chuẩn bị cho đêm chung kết Miss Grand diễn ra vào 17/10. Các vòng thi như tài năng, thi áo tắm, phỏng vấn kín đều đã hoàn tất. Riêng hai giải thưởng gồm Country’s Power of the year và Miss Popular Vote vẫn đang được khán giả tích cực bình chọn thí sinh yêu thích. Hai thí sinh chiến thắng ở những giải phụ này sẽ giành được tấm vé lọt top 20 và 10 chung cuộc.

