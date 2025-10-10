Yến Nhi tiếp tục xin lỗi

Ở phần phỏng vấn kín với ông Nawat, Yến Nhi gửi lời xin lỗi và cho biết sẽ cẩn trọng hơn sau những tranh cãi thời gian qua.

Chiều 10/10, Yến Nhi và các thí sinh của Miss Grand International 2025 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế trải qua vòng phỏng vấn kín. Ngay khi Yến Nhi bước vào, ông Nawat hỏi hoa hậu có đang theo học trường đại học nào không. Ngập ngừng vài giây, Yến Nhi trả lời có rồi giới thiệu về nơi cô đang theo học.

Sau đó, ông Nawat hỏi Yến Nhi cảm thấy thế nào về đại diện Armenia Kristina Goharik Ayanian. Theo Yến Nhi, cô có hai người bạn thân thiết khi tham gia cuộc thi và một trong số đó chính là người đẹp Armenia. Yến Nhi nhận xét Kristina Goharik Ayanian là cô gái thân thiện, dễ thương và tạo cho mọi người xung quanh cảm giác thoải mái, an toàn.

Hoa hậu Yến Nhi trong vòng phỏng vấn kín chiều 10/10.

Tiếp đó, khi được hỏi có áp lực gì không khi bước tới cuộc thi, Yến Nhi kể về hoàn cảnh gia đình cô khi bố làm phụ hồ và mẹ bán vé số để nuôi chị em cô ăn học, tiếp đó là quá trình người đẹp tham gia Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 rồi dừng chân ở top 15.

Sau đó, Yến Nhi hỏi ông Nawat và bà Teresa có biết những câu chuyện xung quanh cô thời gian qua trên mạng xã hội hay không. Cả hai trả lời “có”.

Lúc này, Yến Nhi bắt đầu trải lòng về những ồn ào. “Trong cuộc điện thoại với một người bạn, tôi đã có những từ ngữ khiến mọi người cảm thấy thất vọng. Tôi muốn nói lời xin lỗi và biết bản thân phải cẩn trọng hơn trong việc sử dụng từ ngữ sau này”.

Trước khi kết thúc vòng phỏng vấn, ông Nawat hỏi Yến Nhi sẽ làm gì nếu không chiến thắng, người đẹp trả lời cô muốn làm diễn viên, có thể hát, nhảy hay làm bất cứ gì mà MGI muốn. Phần trả lời của Yến Nhi đang được khán giả đánh giá tích cực. Nhiều người cho rằng cô phát âm tiếng Anh khá tốt dù nội dung câu trả lời còn đơn giản.

Trong những ngày qua, Yến Nhi cùng 76 thí sinh khác của Miss Grand International 2025 tham gia nhiều vòng thi khác nhau. Tuy nhiên, cô không đạt thành tích khả quan. Ở vòng thi tài năng, Grand Talk, cô trượt top. Yến Nhi cũng không nằm trong top 20 gương mặt nổi bật nhất Miss Grand International 2025 do chuyên trang Missosology dự đoán.

Những ngày qua, Yến Nhi vướng tranh cãi bởi lộ phát ngôn nhạy cảm trong livestream của bạn cùvng phòng. Bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng, cho biết sau sự việc, Yến Nhi thấy ân hận và mong có cơ hội sửa sai.