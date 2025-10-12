Yến Nhi không muốn kêu gọi bình chọn

Yến Nhi xuất hiện trên livestream sau ồn ào. Cô cho biết đã xin phép ban tổ chức Miss Grand International xóa video kêu gọi bình chọn của chính mình.

Tối 11/10, Hoa hậu Yến Nhi xuất hiện trở lại trên livestream sau ồn ào. Cô cùng người đẹp Lilia Gzraryan (Miss Grand Armenia) tương tác vui vẻ cùng khán giả. Trong lúc giao lưu với người xem, đại diện Việt Nam cho biết cô đã xin phép ban tổ chức Miss Grand International xóa video kêu gọi bình chọn của mình trong hạng mục Miss Popular Vote.

Hoa hậu Yến Nhi xin phép ban tổ chức Miss Grand xóa đoạn clip kêu gọi bình chọn. Ảnh: MGI.

Yến Nhi chia sẻ: "Tôi đã quay một video nói bằng tiếng Việt để kêu gọi lượt bình chọn. Tuy nhiên, tôi đã xin phép xóa đoạn video đó. Tôi có trình bày với anh chị ban tổ chức về tình hình bão lũ tại Việt Nam. Trên trang cá nhân của tôi cũng đã kêu gọi mọi người ủng hộ khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bão ở Thái Nguyên. Do đó, tôi muốn ban tổ chức xóa đoạn clip kêu gọi bình chọn của mình. Tôi vẫn ổn, các bạn đừng lo".

Giải thưởng Miss Popular Vote tại Miss Grand International là loại bình chọn tính phí, thí sinh giành chiến thắng sẽ được tiến thẳng vào top 10 chung cuộc. Kể từ ngày nhập cuộc, Yến Nhi vẫn đang ở mốc 0% bình chọn, đây là hậu quả từ những ồn ào phát ngôn của cô tại cuộc thi.

Trải qua các vòng thi phụ, Yến Nhi chưa có thành tích nổi bật. Cô trượt vòng thi tài năng, không lọt top 20 thí sinh diễn bikini ấn tượng của chuyên gia quốc tế. Ngoài ra, khả năng ứng xử trong vòng phỏng vấn kín của Yến Nhi bị chủ tịch cuộc thi - ông Nawat nhận xét còn lan man ở vài câu.

Trước đó, Yến Nhi gây tranh cãi về việc giao tiếp tiếng Anh kém khi trò chuyện với chủ tịch Miss Grand và đương kim Hoa hậu Christine Juliane Hinkle Opiaza. Đồng thời, người đẹp cũng bị nhận xét có thái độ không lễ phép khi livestream cùng bà Phạm Kim Dung (CEO Sen Vàng).

Thêm vào đó, cô còn để lọt tiếng vào livestream của Miss Grand Tanzania (bạn cùng phòng) khi gọi cho người thân. Người đẹp có một số lời nói thiếu chuẩn mực, than phiền bản thân không được đầu tư khi thi quốc tế.

Sau ồn ào, Yến Nhi hạn chế livestream, tập trung cho cuộc thi. Khi được ông Nawat hỏi về lùm xùm, đại diện Việt Nam gửi lời xin lỗi vì cuộc trò chuyện đã sử dụng từ ngữ không phù hợp và sẽ cẩn thận khi phát ngôn.

Chung kết Miss Grand International năm nay diễn ra vào ngày 17/10. Mùa giải trước, đại diện Việt Nam là Võ Lê Quế Anh, cô không lọt top 20 chung cuộc, cắt đứt chuỗi in-top sau 8 năm.