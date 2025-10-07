Không ai bình chọn cho Yến Nhi

Yến Nhi đang gặp bất lợi lớn tại Miss Grand International 2025 sau lùm xùm vạ miệng trên livestream.

Những ngày qua, Hoa hậu Yến Nhi trở thành tâm điểm chú ý của công chúng vì vướng ồn ào về phát ngôn thiếu chuẩn mực trên livestream của bạn cùng phòng tại Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Nhiều người hâm mộ quay lưng với đại diện Việt Nam, kết quả dẫn đến không ai bình chọn cho cô ở hạng mục Miss Popular Vote.

Theo quan sát, Yến Nhi đã nhập cuộc được hơn 8 ngày tại Thái Lan. Song, lượng bình chọn của cô tại cuộc thi đang ở mức 0%. So với những năm trước, Thùy Tiên, Lê Hoàng Phương, Thiên Ân hay gần nhất là Quế Anh đều lọt top 10 Miss Popular Vote (thí sinh được yêu thích nhất) trong những ngày thi đầu tiên.

Phía đội ngũ của Yến Nhi cũng không có động thái kêu gọi bình chọn cho đại diện Việt Nam như các năm trước.

Vướng ồn ào, Yến Nhi không có nổi một bình chọn tại Miss Grand International 2025. Ảnh: missgrandinternational.com.

Theo quy định, thí sinh thắng giải Miss Popular Vote sẽ được đặc cách vào thẳng Top 10 chung kết, tạo lợi thế lớn so với đối thủ. Vì đây là hạng mục bình chọn có phí, nên thí sinh có lượng bình chọn cao nhất sẽ giúp chủ tịch Nawat dễ dàng đánh giá mức độ ảnh hưởng của cô gái đó tại quê nhà.

Với tình hình hiện tại, Yến Nhi được nhận định khó làm thay đổi cục diện trước thềm chung kết. Nếu khán giả không tha thứ, đại diện Việt Nam có khả năng trắng tay ở toàn bộ các giải bình chọn của Miss Grand.

Xét về khả năng, Yến Nhi không phải ứng cử viên nổi trội trong danh sách thí sinh năm nay. Cô có năng lượng tốt nhưng khả năng ngoại ngữ yếu, giao tiếp còn hạn chế. Ngoài ra, tài khoản Instagram của Yến Nhi cũng có lượt tương tác thấp, yếu tố này sẽ khiến chủ tịch Nawat phải cân nhắc việc chọn đại diện Việt Nam lọt top.

Hiện, Yến Nhi đã trải qua vòng thi Tài năng (talent) nhưng không lọt Top 15. Cô còn các phần thi phụ như bikini, phỏng vấn kín, trang phục dân tộc trước khi bước vào bán kết (15/10) và chung kết (17/10).

Trước đó, đương kim Miss Grand Vietnam để lọt tiếng trong lúc bạn cùng phòng đang livestream. Cô sử dụng nhiều từ ngữ không chuẩn mực, tỏ bức xúc vì đơn vị quản lý không đầu tư cho mình. Ngoài ra, Yến Nhi còn bị đánh giá có thái độ không lễ phép khi nói chuyện với bà Phạm Kim Dung (CEO Sen Vàng).