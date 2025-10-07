Lý do Victoria Beckham chỉ ăn một món suốt 25 năm

Victoria Beckham được chồng nhận xét là người giữ thói quen ăn uống có kỷ luật và khắt khe. Thực đơn mỗi ngày của cô chỉ có cá nướng và rau hấp.

Theo Mirror, Victoria Beckham cho biết đã ăn cùng một bữa mỗi ngày suốt hơn 25 năm và khẳng định chế độ ăn này giúp cô duy trì vóc dáng, làn da và năng lượng làm việc.

Trong podcast River Cafe Table 4, David Beckham từng nói rằng suốt thời gian chung sống, anh chỉ nhớ có một lần duy nhất hai người cùng chia sẻ bữa ăn. Anh tiết lộ vợ mình "rất kỷ luật với thói quen ăn uống" và hiếm khi thay đổi thực đơn, chỉ gồm cá nướng và rau hấp.

Victoria Beckham hiếm khi thay đổi thực đơn, cô chỉ ăn cá nướng và rau hấp. Ảnh: Scott Garfitt.

Victoria từng giải thích trên The Telegraph rằng cô tránh các loại bột mì, lúa mì, thay thế bằng bột sắn để tốt cho da và hệ tiêu hóa.

Ngoài cá và rau, nữ ca sĩ còn dùng hạt, quả bơ, cá hồi, rượu vang đỏ và tequila giúp bổ sung chất béo tốt.

Cô nói: "Tôi ăn uống có kỷ luật, đó là cách tôi cảm thấy cơ thể hoạt động tốt nhất. Tôi có bốn con và làm việc nhiều, nên chế độ này giúp tôi duy trì 100% năng lượng".

Vợ cựu danh thủ cũng tiết lộ cô sử dụng thiết bị chăm da trị giá khoảng 2.800 bảng Anh mỗi sáng trong nửa tiếng để giữ làn da sáng khỏe. Victoria từng tự ti vì da nhạy cảm nên bắt đầu chú trọng việc ăn uống hơn.

Ngoài chế độ ăn nghiêm ngặt, Victoria Beckham gây chú ý khi cho rằng "phụ nữ muốn thật gầy" là quan niệm lỗi thời. Cựu ca sĩ nhấn mạnh rằng cơ thể có đường cong mới là hình mẫu hiện đại, quan điểm này được cô đưa ra khi ra mắt dòng đồ định hình cho thương hiệu cá nhân.

Theo The Sunday Times Rich List, Victoria và David Beckham hiện sở hữu khối tài sản chung ước tính khoảng 500 triệu bảng Anh, thuộc nhóm những người giàu nhất nước Anh.

Danh sách này còn có các nhân vật nổi tiếng như Lord Andrew Lloyd Webber, Sir Richard Branson và Peter Jones (chương trình Dragons’ Den). Báo cáo cho biết khối tài sản của vợ chồng Beckham đã tăng thêm 45 triệu bảng Anh so với năm trước, nhờ vào hoạt động kinh doanh thời trang, thể thao và thương hiệu cá nhân.