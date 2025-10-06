Brooklyn 'xát muối vào vết thương' của Victoria Beckham

Giữa lúc Victoria Beckham bày tỏ mong muốn các thành viên trong gia đình hòa giải, con trai cả Brooklyn lại tiếp tục phớt lờ sự kiện quan trọng của mẹ.

Mới đây, Brooklyn Beckham - con trai cả của cặp đôi danh tiếng David và Victoria Beckham - được cho là tiếp tục có động thái phớt lờ cha mẹ, giữa lúc Victoria công khai bày tỏ mong muốn các thành viên trong gia đình hòa giải.

Cụ thể, theo Mirror, trong buổi ra mắt bộ sưu tập mới thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris 2025, Victoria Beckham được chồng và ba người con Romeo, Cruz và Harper đến ủng hộ. Tuy nhiên, Brooklyn Beckham, con trai cả, một lần nữa không xuất hiện.

Brooklyn hoàn toàn phớt lờ sự kiện quan trọng của Victoria. Ảnh: Instagram.

Tiếp đó, trong cuộc phỏng vấn với The Sunday Times, Victoria Beckham chia sẻ cảm xúc khi nhắc đến việc hai anh em Liam và Noel Gallagher (ban nhạc Oasis) tái hợp sau nhiều năm bất hòa. Cô nói: “Tôi nghĩ chắc mẹ của họ sẽ rất hạnh phúc. Là một người mẹ, việc hai đứa con không nói chuyện với nhau trong nhiều năm chắc chắn rất khó khăn. Giờ được thấy họ hòa giải, bà ấy hẳn phải rất hạnh phúc”.

Phát biểu này được cho là lời nhắn ẩn ý của Victoria gửi đến Brooklyn Beckham, bày tỏ mong muốn các con sớm hòa giải.

Tuy nhiên, ngay sau khi bài phỏng vấn được lan truyền, Brooklyn Beckham tiếp tục đăng ảnh cùng vợ Nicola Peltz trên mạng xã hội, kèm dòng chú thích: “Hẹn hò cùng cô gái của tôi". Theo truyền thông Anh, động thái này cho thấy Brooklyn dường như phớt lờ lời chia sẻ của mẹ và tiếp tục giữ khoảng cách với gia đình.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail, Brooklyn Beckham cho biết bản thân không quá bận tâm trước những ý kiến tiêu cực. Anh nói mình may mắn có người vợ luôn ủng hộ, và cả hai chỉ muốn tập trung làm việc, tận hưởng cuộc sống bình yên.

Ngôi sao 26 tuổi cũng nhấn mạnh không để tâm đến những lời đồn đoán, cho rằng “mọi người luôn có điều để nói”, và thay vì bận lòng, anh chọn dành thời gian cho công việc, chơi golf và những thú vui cá nhân.

Sự vắng mặt của Brooklyn trong sự kiện quan trọng của mẹ tiếp tục làm dấy lên nghi vấn về rạn nứt giữa anh và gia đình. Trước đó, anh từng không tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của cha, không gửi lời chúc trong Ngày của Cha và im lặng trong các dịp sinh nhật của các em.