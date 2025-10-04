Uyển Ân và cảnh 18+ táo bạo với Thuận Nguyễn

Chị ngã em nâng là dự án thứ hai của Uyển Ân trong năm 2025. Bộ phim được Vũ Thành Vinh đạo diễn, quy tụ những gương mặt quen thuộc như Quốc Trường, Lê Khánh, Thuận Nguyễn... Chuyện phim xoay quanh hai chị em mồ côi Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn). Sau khi đạt được thành công và một tay gánh vác gia đình, Thương mong muốn em trai tiếp bước con đường mình đã chọn. Thế nhưng, chính sự kỳ vọng và áp đặt ấy lại vô tình tạo nên khoảng cách, đẩy cả hai rơi vào mâu thuẫn.

Trong phim, Uyển Ân đảm nhận vai Hải Âu - cô gái xinh đẹp bất ngờ xuất hiện bên Lực đúng lúc anh vướng vào mâu thuẫn với chị ruột, khích lệ anh dũng cảm theo đuổi những điều mình khao khát. Thế nhưng, những bí mật về Hải Âu cũng dần được hé lộ, khiến Lực rơi vào khủng hoảng. Thậm chí, chính điều đó đã gián tiếp đẩy anh đến bi kịch lớn nhất của phim.

Thuận Nguyễn và Uyển Ân có nhiều phân đoạn lãng mạn, mang đến cảm giác dễ chịu cho người xem. Uyển Ân cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong diễn xuất, khi khắc họa khá trọn vẹn hình ảnh một cô gái trẻ năng động, quyết liệt trong mọi chuyện nhưng chất chứa nhiều tâm sự. Những biểu cảm dễ thương, sinh động của cô có thể xem là điểm sáng của phim. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn có cảnh 18+ đầy táo bạo với Thuận Nguyễn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Uyển Ân cho biết cô khá ngại ngùng khi thực hiện cảnh quay này. Tuy vậy, nhờ từng có trải nghiệm với cảnh nóng trong Cô dâu hào môn (2024), bản thân đã phần nào tự tin hơn. Cô chia sẻ đã dùng một chút rượu để lấy can đảm, và với sự hỗ trợ tận tình từ Thuận Nguyễn, cảnh quay đã hoàn thành một cách suôn sẻ.

“Ở ngoài tôi mạnh miệng, hay giỡn vậy thôi, nhưng bên trong thì rất run, quắn quéo. Nhưng anh Thuận đã dẫn dắt tôi, rất nam tính. Chỉ cần quay 2 take là đạo diễn thấy được rồi. Lúc diễn, tôi chỉ đứng im, anh Thuận làm gì thì làm, tôi chỉ việc theo anh ấy”, Uyển Ân kể lại.

Những năm gần đây, sự nghiệp của Uyển Ân cũng tương đối trồi sụt. Nữ diễn viên từng tham gia những tác phẩm đạt vài trăm tỷ như Nhà bà Nữ, Bộ tứ báo thủ, nhưng cũng có những phim doanh thu thấp như Cái giá của hạnh phúc. Đáng chú ý, những phim có thành tích phòng vé tốt của cô phần lớn là khi được làm việc cùng anh trai Trấn Thành .

Về điều này, Uyển Ân tâm sự cô không cảm thấy áp lực, và cũng không đặt nặng việc phim có phải của Trấn Thành hay không. Nữ diễn viên không phủ nhận mình may mắn, nhưng khẳng định: “Bản thân tôi cũng trầy trật rất nhiều chứ không phải được trải thảm sẵn. Mỗi bộ phim đều có số phận của nó. Thành công hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Bản thân tôi cũng chỉ là một phần trong tổng thể đó mà thôi”.

Nói về cách làm việc, Uyển Ân cho biết mình là người khá cầu toàn. Trên set, cô luôn cố gắng làm hết sức có thể. Khi hoàn thành một cảnh quay, nữ diễn viên nói thường cảm thấy cần chỉnh sửa chỗ này, chỗ kia, muốn làm đi làm lại để hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, một ngày quay rất tốn kém, đoàn phim cũng không thể chiều diễn viên mà cho quay lại mãi. “Nếu được, tôi cũng muốn làm đi làm lại cho đến khi thật tốt thì thôi”, cô nói.

