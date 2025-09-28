Sắc vóc tiếp viên hàng không cao 1,55 m trong phim không tặc 160 tỷ

Sau Địa đạo và Mưa đỏ, Tử chiến trên không đang là bộ phim tiếp theo gây sốt tại rạp Việt. Tác phẩm tái hiện vụ cướp trên không có thật năm 1978, khi một chuyến bay dân dụng của Việt Nam bị tấn công. Từ đây, khán giả được chứng kiến cuộc đối đầu nghẹt thở giữa các tiếp viên, cảnh vệ với nhóm không tặc có vũ trang. Ở bộ phim này, Kaity Nguyễn vừa đảm nhận vai trò diễn viên, đồng thời cũng là giám đốc sản xuất, nhà đầu tư.

Nữ diễn viên vào vai Tú Trinh, một trong hai tiếp viên trên chuyến bay sinh tử. Nhân vật của Kaity Nguyễn được xây dựng dựa trên hình mẫu tiếp viên Huỳnh Thu Cúc trong sự kiện năm xưa. Trên phim, Tú Trinh hiện lên là một cô gái cá tính, can đảm, quyết không khuất phục trước những màn tra tấn của không tặc. Nhân vật cũng có một số phân cảnh hành động, góp phần giúp đội bay giành chiến thắng.

Kaity Nguyễn cho biết Tử chiến trên không đem đến cho cô nhiều điều mới mẻ, đặc biệt là việc được thử sức với thể loại hành động. Chấn thương nặng nhất mà cô gặp phải là bị bật móng chân khi va vào cửa. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng chia sẻ thêm: “Bầm dập không phải vấn đề lớn, nhất là với phim này. Điều khó nhất là làm sao để truyền tải được những cảnh đánh nhau một cách chân thật”.

“Làm việc trên một chiếc máy bay suốt 30 ngày là thử thách khó nhất. Các cảnh hành động vốn cần nhiều không gian để vùng tay vùng chân, nhưng trong phim này bối cảnh lại rất hạn chế. Dù đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng đôi khi vẫn có những chấn thương bất ngờ mà mình không thể tránh khỏi”, Kaity Nguyễn nói với Tri Thức - Znews.

Trước Tử chiến trên không, sự nghiệp của Kaity Nguyễn có những bước chững lại đáng kể. Hai tác phẩm liên tiếp có sự góp mặt của cô - Công tử Bạc Liêu và Yêu nhầm bạn thân - đều có doanh thu thấp, nhiều khả năng gây lỗ cho nhà đầu tư. Đáng chú ý, Yêu nhầm bạn thân còn đánh dấu màn dấn thân của Kaity Nguyễn vào công việc sản xuất.

Đề cập đến những nốt trầm trong sự nghiệp, Kaity Nguyễn cho biết cô trân trọng những sai lầm đã qua, nhưng không để mình chìm trong đó. Với cô, quan trọng là biết đứng dậy, bước tiếp mà không lặp lại những sai lầm đó. “Những nốt trầm chính là lúc tôi học được những bài học để trưởng thành hơn. Tôi trân trọng cả những khoảnh khắc buồn và thất vọng, chúng mới thật sự quý giá. Nếu sợ sai lầm thì làm sao tôi có thể phát triển được”, Kaity Nguyễn nói.

Tử chiến trên không có thể coi là tác phẩm góp phần lái sự nghiệp của Kaity Nguyễn về hướng tích cực trở lại. Thực chất, diễn xuất của cô trong tác phẩm lần này ở mức tròn trịa, không quá ấn tượng, bởi thiếu đi những phân đoạn thể hiện chiều sâu cảm xúc. Song sự đồng đều của dàn cast cùng một câu chuyện được kể hấp dẫn đã giúp tác phẩm nhận về nhiều lời khen. Đến hiện tại, Tử chiến trên không đã dắt túi 154 tỷ đồng .

Thành công lần này càng trở nên ý nghĩa khi Kaity Nguyễn còn đứng ở vai trò giám đốc sản xuất. Nữ diễn viên bày tỏ sự tự hào: "Ở góc độ sản xuất, nhà đầu tư, tôi nghĩ mình đã thành công. Các diễn viên đều tròn vai và để lại dấu ấn, tôi cảm thấy tự hào về dàn cast của mình”.

