JSOL lắm chiêu

"OE OE" dù không quá đột phá, nhưng vẫn là album có chất lượng ổn, dễ nghe. Đáng chú ý, dự án còn đánh dấu bước tiến quan trọng của JSOL sau khi tìm thấy một hướng đi rõ ràng.

Kết thúc hành trình tại Anh trai “say hi”, bên cạnh việc tăng độ nhận diện, một thành công khác của JSOL có lẽ là việc tìm thấy phong cách mà bản thân có thể gắn bó lâu dài. Trong nhiều năm hoạt động bền bỉ trước đó, nam nghệ sĩ liên tục có những thay đổi cả âm nhạc lẫn hình ảnh. Song qua những sản phẩm gần đây, đặc biệt là mini album đầu tay OE OE, dễ nhận ra JSOL dường như đã quyết định "dừng chân" ở hình tượng trẻ trung, năng động, có phần tinh nghịch.

OE OE được sản xuất lẫn sáng tác phần lớn bởi Khắc Hưng - một trong những nhạc sĩ/nhà sản xuất âm nhạc đã chứng minh được thực lực sau hàng chục năm hoạt động ở Vpop. Trước đó, anh cũng cho thấy bản thân rất "mát tay" với những dự án có màu sắc trẻ trung, tinh nghịch, khi là người tạo nên những This way (Cara), Như lời đồn (Bảo Anh) hay Hạ phỏm (Hoàng Thùy Linh)... Và trong OE OE, chính bàn tay của Khắc Hưng đã góp phần giúp JSOL vững chãi hơn với hình tượng mới của mình.

Âm nhạc dễ nghe, dễ tiếp cận

OE OE bao gồm 6 ca khúc - tất cả có giai điệu vui tươi và phần lời hướng đến sự hài hước, đôi khi “vô tri”, nhằm truyền tải năng lượng tích cực. Tương tự như single Dán mắt ra mắt cách đây 2 tháng, phần lớn các bài hát trong mini album lần này sử dụng nhiều chất liệu âm thanh Y2K, với tiết tấu dance-pop hoặc R&B pop, đặc trưng là phần điệp khúc bắt tai, có tính lặp, dễ hát theo.

Lead single Tính lười chính là bài hát nổi bật nhất của kiểu sản xuất này. Khắc Hưng cho thấy sự kỳ công khi xử lý các chất liệu Y2K, đem đến những âm thanh vừa retro nhưng cũng không kém phần trendy, đặc biệt là tiếng trống điện tử sắc bén, gọn gàng. Nhịp điệu vui nhộn của thể loại funk khiến ca khúc thêm phần sôi động, tinh nghịch.

Dù điệp khúc lặp nhiều lần, song với việc các verse luôn được thay đổi, kết hợp với liên tục đan xen giữa hát và rap, đã giúp bài hát không quá nhàm chán. Việc sử dụng âm thanh scratch (chà đĩa than) trong phần rap của HURRYKNG cũng giúp bài hát đậm thêm không khí hiphop Y2K.

Khắc Hưng là nhà sản xuất kiêm sáng tác hầu hết ca khúc trong album.

Trong khi đó, Cuộn len có thể xem là bài hát bắt tai nhất trong dự án lần này. Được sáng tác bởi Hoàng Tôn, ca khúc lại phảng phất chất R&B hơn - vốn được biết đến là thế mạnh của nam nhạc sĩ. Cấu trúc của Cuộn len khá thú vị, khi không theo công thức tạo hit truyền thống, mà lập tức gây ấn tượng ngay từ mở đầu với những giai điệu Pop/R&B giàu tiết tấu. Chất giọng của JSOL - vốn không quá kịch tính, nhưng lại ngọt ngào và tình cảm - cũng được khai thác tốt.

Các ca khúc còn lại như Không phải Em, Không phải ai hay Biết Điều đều mang cấu trúc pop cơ bản, gọn gàng và dễ nghe. Âm nhạc giản dị, tự nhiên, với ca từ xoay quanh chuyện tình yêu và tuổi trẻ. Khắc Hưng chủ yếu tạo hook bằng những câu hát ngắn gọn, lặp từ, giúp người nghe dễ dàng ghi nhớ giai điệu.

Toàn bộ phần lời trong OE OE được triển khai theo lối tinh nghịch, đơn giản, không chút đánh đố hay sâu sắc. Song điều đó không phải vấn đề quá lớn khi nó phù hợp với không gian âm nhạc mà Khắc Hưng tạo ra. Tuy vậy, không ít lần sự ngô nghê, thậm chí có phần “lười” trong sáng tác đã ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm nghe của khán giả. Đơn cử như cách Khắc Hưng dùng câu “cơm nước gì chưa người đẹp” ở phần mở đầu Tính lười; hay cặp câu “đưa em đi tận sa mạc/ với những nốt nhạc”, “ngày 20/10 em sẽ được tặng hoa, còn ngày 8/3 em sẽ có quà” trong Genie nghe khá vô nghĩa.

Thực chất, OE OE cũng được xây dựng khá an toàn, không có nhiều thể nghiệm mới mẻ so với thị trường. Phần lớn các sắp đặt trong album đều hướng đến việc tạo ra một sản phẩm dễ nghe, bắt tai. Vì vậy, với những khán giả mong đợi trải nghiệm âm nhạc mới lạ, dự án này khó lòng đáp ứng được.

Bù lại, JSOL vẫn tạo được thiện cảm nhờ sự linh hoạt trong giọng hát. Chất giọng của anh mang màu sắc hiện đại, có độ ngọt ngào, ấm áp nhất định. Khi đặt vào chất liệu âm nhạc phù hợp, JSOL thể hiện trọn vẹn khả năng của mình: phần hát khá ổn, rõ ràng, trong khi phần rap cũng được xử lý gọn gàng.

Ngoài ra, album mang đến một concept xuyên suốt, tạo nên trải nghiệm nghe đồng nhất. Chính điều này giúp dự án có màu sắc riêng, đồng thời dễ chạm đến nhóm khán giả vốn đã dành tình cảm cho JSOL từ sau Anh Trai "say hi".

OE OE thuộc thể loại Pop, Dance-pop, R&B.

JSOL ở đâu trong cuộc đấu với các anh trai?

JSOL ra mắt album đầu tay trong một thời điểm khá sôi động của Vpop. Sau khi Anh trai vượt ngàn chông gai kết thúc, tận dụng sự quan tâm vẫn còn nơi khán giả, nhiều nghệ sĩ trong chương trình đã chọn đây là lúc phát hành sản phẩm mới, có thể kể đến Jun Phạm, Neko Lê, Tiến Đạt… Trung tuần tháng 9 còn đánh dấu sự trở lại của Seachains và Rhyder, tiếp đó là EP kỷ niệm 10 năm ca hát của Trọng Hiếu.

Kể từ khi phát hành, OE OE chưa tạo được hiệu ứng lớn trên mạng xã hội hay các nền tảng nghe nhạc. Lượng thảo luận về mini album cũng không quá nhiều. Lead single Tính lười có màn khởi động khá ảm đạm, chỉ đạt khoảng 340.000 lượt xem trong ngày đầu. Những ca khúc còn lại trong album cũng chỉ dừng ở mức hơn 30.000 lượt xem.

OE OE khởi đầu chậm chạp nhưng liên tục tăng tốc.

Tuy vậy, có lẽ nhờ đánh đúng tệp khán giả, lượt xem MV và các ca khúc vẫn tăng đều và đáng kể trong những ngày tiếp theo. Sau một tuần, Tính lười đã vượt mốc 1,7 triệu lượt xem, cao hơn cả Sau cơn say của Rhyder. Con số trên cũng là cao nhất trong tất cả các dự án ra mắt thời gian gần đây. Các ca khúc còn lại cũng tiệm cận mốc 200.000 lượt xem - một thành tích tương đối ổn so với mặt bằng các ca khúc trong album của Vpop hiện tại.

OE OE có thể chưa phải là một dự án đủ sức càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc, chất lượng cũng không vượt trội hay quá khác biệt so với nhiều sản phẩm Vpop trong năm qua. Tuy nhiên, với riêng JSOL, việc xác định được cho mình một phong cách rõ ràng và có những bước đầu khá hứa hẹn với phong cách đó, đã có thể xem là một thành quả đáng ghi nhận.