Jun Phạm gặp khó

Trilogy Sơn Tinh - Thủy Tinh của Jun Phạm cho thấy sự chỉn chu về cả âm nhạc lẫn concept. Dù vậy, nam nghệ sĩ rơi vào thế khó khi cả ba sản phẩm đều không thể bứt lên thành hit.

Jun Phạm có lẽ là một trong những cái tên hưởng lợi nhất từ sự bùng nổ của thị trường game show hai năm trở lại đây. Không chỉ thành công thể hiện được năng lực của một nghệ sĩ đa năng ở Anh trai vượt ngàn chông gai, mà hình ảnh của anh cũng được yêu mến rộng rãi thông qua chương trình Gia đình Haha.

Tận dụng sức hút đó, gần đây, Jun Phạm liên tiếp tung ra các dự án mới; đây cũng là thời điểm nam nghệ sĩ hoạt động sôi nổi nhất kể từ khi 365 chính thức tan rã. Tuy nhiên, trở lại thị trường âm nhạc, Jun Phạm lại gặp không ít khó khăn, khi hầu hết sản phẩm của anh đều chưa thể vươn lên thành hit.

Hướng đi phù hợp với Jun Phạm

Đến nay, Jun Phạm vẫn được khán giả biết đến như một nghệ sĩ đa tài, có khả năng ở nhiều lĩnh vực. Ngoài giọng hát và kỹ năng biểu diễn vốn đã được chứng minh trong thời gian gắn bó với nhóm 365, anh còn có thời gian khá dài hoạt động ở văn đàn.

Chưa kể, hành trình ở Anh trai vượt ngàn chông gai còn tạo cơ hội cho Jun Phạm phát triển khả năng viết nhạc và sáng tạo concept trình diễn. Trong chương trình, chính anh là người viết X-part cho mashup Có không giữ mất đừng tìm - GENE, hay dàn dựng phần thi Nếu một mai tôi bay lên trời, và cả hai đều nhận phản hồi khá tích cực.

Đa tài là vậy, song nếu nhìn riêng từng kỹ năng, dễ thấy những gì mà Jun Phạm sở hữu vẫn chưa thật sự vươn lên đến độ xuất sắc, đủ sức tạo ấn tượng ngay lập tức với khán giả. Anh hát ở mức ổn, vũ đạo cũng không quá đặc biệt, trong khi khả năng ngôn ngữ lại chưa được khai thác nhiều trong suốt quá trình hoạt động trước đây. Có lẽ chính điều đó khiến Jun Phạm ít được chú ý kể từ khi tách ra solo.

Jun Phạm được biết đến là nghệ sĩ đa tài.

Song ở những dự án gần đây, dường như Jun Phạm đã tìm ra một không gian sáng tạo phù hợp với bản thân, để anh có thể vận dụng toàn bộ những thế mạnh của mình. Với trilogy (chuỗi ba tác phẩm) âm nhạc dân gian đương đại kể về thần thoại Sơn Tinh - Thủy Tinh, Jun Phạm vừa đóng vai trò sáng tác, biểu diễn, vừa sáng tạo concept cho dự án.

Cả ba đều được xây dựng trên nền dân gian đương đại, với sự phối hợp giữa nhạc cụ truyền thống và những âm thanh hiện đại của EDM và pop. Điều quan trọng là các ca khúc đều mở ra một không gian âm thanh mang đậm màu sắc cổ phong. Đó là bối cảnh phù hợp để Jun Phạm thể hiện khả năng viết lời của mình, đưa vào nhiều câu chữ giàu sắc thái văn học.

Âm nhạc dày chất liệu văn hoá

Trong bài hát mở đầu Sơn thủy khúc, Jun Phạm xây dựng câu chuyện từ góc nhìn của Thủy Tinh trong thần thoại kinh điển. Đó là hình ảnh một kẻ si tình bị bỏ rơi - uất ức, đau khổ vì đến sau nên mất Mỵ Nương. Không gian âm nhạc được tạo dựng bằng sự kết hợp tiếng đàn tranh, sáo trúc trên nền EDM. Ở đó, Jun Phạm sử dụng lối hát pop quen thuộc và điểm xuyết thêm một vài đoạn hát theo kiểu dân ca Bắc bộ, đem lại sự thú vị cho ca khúc.

Trong khi đó, Bất tuyệt thao thao lại cho thấy sự táo bạo hơn về mặt thể nghiệm. Với ca khúc này, Jun Phạm dấn sâu vào các chất liệu dân gian, lấy lối hát xẩm làm khung kể chuyện, đồng thời kết hợp với những đoạn độc tấu đàn nhị trên nền EDM. Câu chuyện cũng được mở rộng sang góc nhìn của Sơn Tinh, dù giành được Mỵ Nương nhưng rốt cuộc cũng không có được tình yêu của nàng.

Ở single mới nhất, đồng thời cũng là phần khép lại trilogy - Nhẹ như khói sương, âm nhạc và cách thể hiện lại hoàn toàn khác biệt so với hai ca khúc trước. Nhẹ như khói sương đặt người nghe vào góc nhìn của Mỵ Nương, là nỗi đau của cô gái buộc phải lấy người mình không yêu vì cơ nghiệp của cha.

Trilogy về thần thoại Sơn Tinh - Thủy Tinh mang đậm chất liệu văn hoá.

Khi kể câu chuyện về thân phận phụ nữ trong bối cảnh xưa, Jun Phạm rõ ràng cần một thứ âm nhạc uyển chuyển và mềm mại hơn, thay vì sự dữ dội ở hai single trước. Nhẹ như khói sương vẫn được xây dựng theo ý tưởng âm nhạc dân gian đương đại, nhưng Jun Phạm mang tới một bản phối pop ballad nhẹ nhàng với tiếng đàn tranh là điểm tựa.

Giai điệu của ca khúc chảy trôi tự nhiên, không nhiều góc cạnh, thỉnh thoảng lại phảng phất những nét giai điệu quen thuộc của ngũ cung Việt Nam. Chưa kể, chính sự góp giọng của Bùi Lan Hương đem đến sắc thái nữ tính, đồng thời phủ lên toàn bộ ca khúc một bầu không khí huyền ảo.

Nhìn tổng thể, cả ba ca khúc đều cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Jun Phạm, không chỉ ở khâu âm nhạc mà còn ở ý tưởng và cách triển khai concept. Các sản phẩm đều dày chất liệu văn hoá, nhiều lớp lang trong âm thanh, cho thấy đây là một dự án đáng được ghi nhận.

Jun Phạm vẫn chưa có hit

Về mặt ý tưởng, trilogy này có thể xem là một thử nghiệm khá thú vị của Jun Phạm. Tuy vậy, xét trên phương diện âm nhạc, tác phẩm chưa hẳn đã mang đến điều gì thực sự mới mẻ so với mặt bằng thị trường.

Thực chất, công thức âm nhạc truyền thống kết hợp pop, EDM vốn không còn xa lạ. Hoàng Thùy Linh đã tiên phong cách đây 6 năm, tiếp nối là Hòa Minzy và Phương Mỹ Chi, rồi bắt đầu hạ nhiệt dần. Game show Anh trai vượt ngàn chông gai và cơn sốt Bắc bling có thể xem là dấu mốc giúp dòng nhạc này được khán giả chú ý và phần nào yêu thích trở lại .

Song với hàng loạt dự án tương tự, na ná nhau về cấu trúc lẫn âm thanh, rõ ràng dân gian đương đại không còn là “món lạ”, dễ ăn khách như trước. Đơn cử sau Bắc bling, Tuấn Cry đã có không ít sáng tác cùng kiểu, như Do anh si (viết cho Han Sara) hay Kinh Bắc, nhưng không còn được chú ý như trước. Bản thân các nghệ sĩ giờ đây đứng trước thử thách phải tạo ra khác biệt rõ ràng hơn nếu tham vọng chế biến chất liệu này thành hit.

Jun Phạm gặp khó trên đường đua âm nhạc.

Trilogy về Sơn Tinh - Thủy Tinh của Jun Phạm vẫn có một số khác biệt so với các dự án âm nhạc dân gian đương đại khác, đó là độ dày về chất liệu văn hoá. Song rõ ràng, đây không phải yếu tố có khả năng tạo hit mạnh mẽ. Trái lại, ở khía cạnh dễ thu hút khán giả hơn là phần giai điệu, thì Jun Phạm dường như vẫn chưa thật sự mát tay. Những đoạn hook anh tạo ra chưa đủ bắt tai và thú vị để giúp những ca khúc viral, bật lên thành hit.

Việc anh đan xen cách hát xẩm hay ca trù vẫn tạo nên điểm nhấn thú vị cho tổng thể. Dù vậy, ở những phần pop trong Sơn thủy khúc hay pop-ballad trong Nhẹ tựa khói sương, chất giọng của Jun Phạm cũng chưa thật sự ấn tượng, trong khi đây vốn là yếu tố có thể khiến khán giả nghe lại. Các đoạn drop nhìn chung cũng còn khá đồng đều, chưa tạo được khác biệt rõ rệt.

Có lẽ vì những điều đó, cả ba ca khúc trong trilogy đều chỉ đạt thành tích khiêm tốn, chưa tạo được hiệu ứng rõ rệt. Trên YouTube, Sơn Thủy khúc đạt khoảng 900.000 lượt xem sau 8 tháng phát hành, trong khi Bất tuyệt thao thao chỉ ghi nhận hơn 450.000 lượt sau 3 tháng - những con số khá thấp so với mặt bằng Vpop hiện nay. Nhẹ tựa khói sương có thành tích khả quan hơn với 600.000 lượt xem sau 5 ngày, nhưng nhìn chung vẫn chưa thật sự ấn tượng. Ở những nền tảng nhạc số khác, các dự án cũng chưa ghi nhận thành tích quá nổi bật.

Không thể phủ nhận những nỗ lực của Jun Phạm trong dự án lần này. Ở mỗi ca khúc, nam nghệ sĩ đều biết cách đặt ra các điểm nhấn rõ ràng, khiến người nghe có lý do để dõi theo hành trình âm nhạc của mình. Chưa kể, việc anh kiên định theo đuổi một ý tưởng xuyên suốt vẫn là điều đáng ghi nhận. Song, hướng đi mà Jun Phạm đuổi dường như vẫn còn thiếu những yếu tố có thể chinh phục số đông khán giả.